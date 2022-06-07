學界田徑｜男拔再嘗傳統飲湯儀式　大戰前老師給學生們的一堂課

睽違兩年，拔萃男書院田徑隊再喝一口學界前的雞腳眉豆花生湯，重辦這大戰前的傳統儀式。

參加過不下30次「飲湯」儀式的鄭彬老師（鄭sir），見證過近年的6連霸，也面對過以15分不敵喇沙霸業中止。在他眼中，男拔田徑的意義不在勝利，是因為堅持而來的每一次PB（個人最佳成績）。



學界停擺多時，學界體育聯會5月4日宣布田徑賽將於一個月後重啟，對於第五波疫情爆發後，一直暫停訓練的拔萃男書院田徑隊，「幸福」來得太突然。

開賽前一星期，男拔重辦傳統「飲湯」儀式，齊集田徑隊A、B、C Grade學生到飯堂飲雞腳湯，除了以形補形，也是凝聚團隊，感受團結精神的時刻。

學界大戰前，男拔重辦傳統「飲湯」儀式。（鄭子峰攝）

鄭sir坦言擔心短時間追趕進度的訓練，會令學生受傷。（鄭子峰攝）

「我本身都以為沒有（學界），突然重開，我的宗旨是不催谷學生，練得幾多得幾多。」鄭sir坦言，突如其來的學界比賽，自己原先並不認同，因為擔心短時間追趕進度的訓練，會令學生受傷。學界重開，學生們表現出疫情以來從未有過的積極，急於找狀態，除了一星期3天訓練外，更會自行加操，這些鄭sir都看在眼內。

沒有學界 他們仍堅持下來

「真的快三年了，他們有頹過，覺得沒有比賽，不知訓練目的何在，不過沒有人放棄。」學生們一直堅持，卻又難免對沒有終點的過程感到疑惑，鄭Sir說：「現在無比賽，以後會有，捱得過就會進步，學界其實只是『蚊型』比賽，這樣都捱不過，以後怎麼辦？」有人灰心過、頹廢過，老師教練不斷的心理輔導和鼓勵，所幸最後大家都沒有中途離隊。

雞腳眉豆花生湯，既是以形補形，也是團隊儀式。（鄭子峰攝）

鄭Sir對勝負沒有看太重，笑說勝利只是一個結果。（鄭子峰攝）

「我們田徑隊有傳統，學生也會視入隊是一件引以為傲的事，也可能因為學校都重視田徑，大家都堅持下來。」對曾經連霸6年、去屆被喇沙書院以15分力壓中止連霸的男拔來說，加入田徑隊事關榮耀，鄭sir反而沒有看太重，笑說勝利只是一個結果。

「不一定要贏 但一定要盡全力」

當大家以為勁旅如男拔，理應非常重視輸贏時，他淡淡地說：「不一定要贏，但一定要盡全力；但不是不想贏，不想贏就不要比賽。」在他的概念中，「盡全力」和「想贏」是過程，也是對自己的交代，是力之所及，但「贏」本來就非自己可控的結局。

在鄭Sir眼中，始終輸贏是一時，輸了想贏回來，這個過程叫做成長。（鄭子峰攝）

鄭sir憶述：「例如，我們每個學生都有一張紙，寫下個人最佳成績；有一年有個學生剛升上A Grade跑400米，當時他跑包尾，但成績卻是自己PB，他哭了但我卻笑着恭喜他。」跑道上，8個人競爭只有1個冠軍，鄭sir說，始終輸贏是一時，輸了想贏回來，這個過程叫做成長，就好像學生跑「包尾」但PB的小片段，是教育的一部分。

人數所限的學界 氣氛不再

放學後，學生陸續走入紅磚食堂，放下書包自動自覺喝湯，準備緊接的訓練。鄭sir也參與其中，延續傳統，也找回以往學界前的備戰氣氛。

今屆學界田徑賽因疫情下場地限制人數，運動員除了沒有入場儀式，更不能留守觀摩全場賽事。（鄭子峰攝）

可是，今屆學界田徑賽因疫情下場地限制人數，運動員除了沒有入場儀式，更不能留守觀摩全場賽事，更遑論啦啦隊吶喊助威。

「學界很神奇的，是香港所有田徑賽氣氛最好的，不管是國際賽還是公開賽，都不及一個學界。」不過今年不同，場內大概會空盪盪，跟過往盛況形成對比，鄭sir雖然明白防疫要緊，但始終認為「人」才是學界的靈魂：「今年沒有觀眾，其實沒有什麼看得到，只想大家可以體驗一下學界，知道學界是怎樣一回事，嘗試承受壓力。」