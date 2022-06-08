體育熱話｜車手雨戰熱血衝刺勝出分站　收掣不及直撞妻子場面驚險

單車賽高速進行，尤其在衝線時「爆盡」壓線最刺激。哥倫比亞近日一場賽事，鬥到最後數十米才分出勝負。

勝出車手忘情慶祝，卻忘了天雨路滑，收掣不及直撞人群，更把自己的愛妻「撞到瞓低」。



事發於周日（5日）舉行的環哥倫比亞單車賽第3站，車手在下雨天，鬥到衝線才分勝負。當時在總成績領先的車手基亞（Luis Carlos Chia）在最後一刻發力，在終點前十多廿米才擒過領先車手，後來居上奪冠。

(twitter)

「鍊到盡」得勝，難怪興奮莫名。基亞衝線後張開雙臂，大力拍向胸膛示威，看來未有察覺前方有一大批人群。這些人不少是攝影師，包括他的妻子歌迪亞（Claudia Roncancio）。

事發過程逐格睇（按圖放大）

¿Que pasa @fedeciclismocol ? Cada vez tenemos más entre los mejores ciclistas del mundo, pero la logística local bien, gracias pic.twitter.com/mx6jeGPntW — Katy Orrego (@Skygirl42) June 5, 2022

歌迪亞忙於按動快門，拍下丈夫英姿。基亞在天雨下難以好好控制單車，已經收掣不及，又未能「扭軚」避開人群，終於猛撞歌迪亞。

歌迪亞是單車攝影師。（ig@caludia_roca）

意外發生後，夫妻一同倒地。歌迪亞似乎承受相當衝擊力，不僅動彈不得，更張開眼睛。基亞亦倒在地上。

基亞在意外後無恙，上台領獎還舉起3隻手指。（ig@carlos_chia）

不過，據賽事片段和相片，基亞很快已回復過來，右臂和右腿輕微擦傷，可以步上頒獎台領獎。他事後稱發現人群時嘗試煞車，但單車不聽使喚，「幸好她一直保持知覺。情况好驚險啊」 。

歌迪亞經常拍下丈夫的練習情况。（ig@caludia_roca）

歌迪亞是基亞的「御用攝影師」，其社交媒體盡是職業單車手的照片，當然不乏丈夫的車上英姿。可幸是報道指歌迪亞只受了輕傷，在場接受治療，縫了4針。