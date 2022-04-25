單車熱話｜大規模炒車現場　巴迪放棄追趕機會　爬坑拯救世界冠軍

撰文：顏銘輝
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周日（24日）在比利時舉行的「列治-巴斯通-列治（Liège-Bastogne-Liège）」經典單車賽，發生了大型意外，多名車手炒車倒地。兩屆世錦賽冠軍艾菲臘比（Julian Alaphilippe）更跌進路旁的深坑，懷疑撞樹受傷，呼吸困難；另一名車手巴迪（Romain Bardet）沒有趁機加速踩走，反而棄車爬落深坑，照顧艾菲臘比，獲得大讚有體育精神。

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事發地點離終點約60公里，多名車手炒車，臥在路上或路邊，部分車手更跌落馬路邊的深坑中，包括29歲的艾菲臘比。當時情況混亂，炒車的車手之中，有的盡快爬起來，整裝再出發，亦有的傷勢較重，退到兩邊，等待救援，後面未受影響的車手就大塞車，他們排着隊，慢慢避開地上的人和車。

評述見到意外時說：「整條路都是車手，到處都是車手，絕對是一場災難！在近幾周的單車的比賽中，這場最糟糕的畫面。這是很可怕的意外。」

DSM車隊的巴迪在炒車後選擇先救人，獲得網民盛讚。（Twitter）

來自DSM車隊的巴迪沒有大礙，可以馬上上車繼續比賽，但他發現在馬路右邊的深坑中，躺臥着傷勢嚴重的快步車隊車手艾菲臘比。這時候，巴迪沒有盡快離開追趕車群，而是把車扔在路邊，雞手鴨腳地爬落深坑救人。

艾菲臘比離終點60公里時炒車，因傷退賽。（Getty Images）

「簡直是一場噩夢！」31歲的巴迪踩回終點後，講述意外的經過，他說：「那時我周圍望，見到艾菲臘比在5、6米下的深坑。我非常震驚，因為他的情況很差。沒有其他人來，但他需要援手。這是緊急的狀況，他動彈不得，看來不能呼吸。」艾菲臘比臥在深坑的樹下，相信跌落坑後撞到大樹的樹幹。

巴迪落到艾菲臘比的身邊，檢查他的情況。巴迪說：「他還有意識，但無法說話。我真的希望他沒有大問題。接着技師及醫生先後趕到。整條路都封閉。當時很多車手都受傷，但沒有人見到你，你在馬路上是很難見到他的位置。情況真的很差！」巴迪很慶幸自己沒有受傷。有網民大讚巴迪救人的舉動，認為他是今場比賽的MVP。

醫護人員到場後，將艾菲臘比送上救護車。快步車隊其後發聲明，公布他的傷勢，聲明指：「世界冠軍艾菲臘比的肋骨兩處骨折、肩胛骨骨折以及氣胸。他的情況穩定，但需要留院觀察。」另一名快步車手雲懷達（Ilan Van Wilder）顎骨受傷，亦要送院。儘管有兩位快步車隊車手退賽，但快步的艾雲普爾（Remco Evenepoel）贏得這場比賽冠軍。

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