D1田徑｜男女拔總成績領放 開平1.5分力壓喇沙暫居第二
撰文：楊宇翹
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港九區D1中學校際田徑賽周二（7日）假灣仔運動場重啟，
首日賽事完成，總成績分別由田徑勁旅拔萃男書院和拔萃女書院以197.5分和142分領先，旅港開平中學更在男子組以1.5分力壓去屆男子全場總冠軍的喇沙書院，暫居第二。
運動員滿心期待的學界田徑賽復辦，賽事第一日學界紀錄原封不動，總成績由拔萃男書院和拔萃女書院分別以197.5分和142分位居第一。
男子組方面，男拔大比數以92分領先，旅港開平中學以105.5分緊隨期後，上屆男子全場總冠軍的喇沙書院則以104分暫居第三位。
女子組方面，劍指14連霸的女拔一枝獨秀，向來「坐三望二」的協恩中學則以118分得償所願暫居第二，德望學校累積95.5分排名第三。
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女子組A、B Grade 4X100接力初賽取消
下午舉辦4X100接力初賽，男拔A Grade僅負喇沙書院以次名躋身決賽，B、C Grade則順利首名晉級。女子組則在東華三院黃笏南中學缺戰女子A、B Grade賽事和英皇佐治五世學校棄戰女子A Grade下取消初賽，直入周五（10）的決賽。
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