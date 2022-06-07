D1田徑｜包攬鉛球鐵餅金牌仍失望　黃君豫目標比贏更遠大

在港九區D1中學校際田徑賽中奪雙金，本來是件可喜可賀的事，但就讀旅港開平中學的黃君豫，完賽後卻只嘆了口氣，面如死灰地收拾個人物件。

「以結果論來說，雙金是OK的，但自己知道目標不是金牌。」黃君豫苦笑，因為更遠大的目標可望不可即。



奪雙金，本來是件可喜可賀的事，但黃君豫唯一的目標是破紀錄。（張倩儀攝）

雙金不是目標 學界紀錄才是

升上甲組的第三年，卻是首次參與學界男子甲組賽事的黃君豫，周二（7日）分別以13.1米和46.78米奪得男子甲組鉛球和鐵餅金牌。本以為是讓人滿意的成績，但黃君豫卻高興不起來。

「不開心？有一點，因為破不了紀錄。」他說。

上午黃君豫完成鉛球賽事後，提起自己目標打破鐵餅學界紀錄，還打趣地說自己有「120分信心」，同樣有120分壓力：「做得愈來愈好，目標就愈來愈高，壓力都會愈來愈大，雖然練習表現和紀錄有距離，但仍然很想做到 。」

完成DSE後，黃君豫隨即專注鐵餅訓練，只為了可以接觸到49.69米（學界紀錄）的境界，雖然最後撲空仍包攬雙金。黃君豫對此淡然，「以結果論來說，雙金是OK的，但自己知道目標不是這個。如果達到目標，沒有金牌也OK。」

隨住最後一擲，黃君豫最後的學界完結，未達到目標，他總結自己今天表現其實可以接受：「今天擲（鐵餅）的距離比練習遠，加上又進入到比賽狀態，要調整的都調整到，都OK。」

黃君豫直言自己DSE後全心投入在鐵餅訓練，沒有放太多時間在鉛球上。（張倩儀攝）

無關環境 成敗在於自己

被問到疫情下多個比賽取消、學界賽氣氛不再如初的影響，黃君豫堅持無關外界因素，只專注在自己身上：「有人打氣是會興奮一點，取消比賽一定有影響，但我最好的表現是在無視外界聲音時做出來的，也是疫情期間的2021年。」

比賽只是一個記錄、一個實踐目標的機會，觀眾和氣氛只是有「加乘」，他堅信：「重點是練習，自己思想要做好，專注在自己身上。」環境不是影響心態的主因，自己才是。

戰友說笑要黃君豫留級再戰，但他只說一句：「大專見。」（張倩儀攝）

賽後戰友們笑說：「留多年啦」，黃君豫回道：「大專見啦」。學界只是他鐵餅生涯的其中一頁，他重新掛起笑容：「接下來會專注鐵餅，我想代表香港出賽。」