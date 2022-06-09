歐聯決賽｜巴黎警察首長向利物浦球迷道歉　承認使用催淚彈有誤

歐聯決賽場外安排混亂，有利物浦球迷等候入場時被巴黎警察「兜口兜面」噴催淚劑，亦有皇馬球迷被打劫，遭警方無視。多方報道直指警察管理人流出現問題。

繼歐洲足協之後，巴黎警察首長亦公開道歉，承認警察對利物浦球迷「直噴」，實屬不當，但堅持原意正確。



巴黎警察首長拉爾曼（Didier Lallement）今日（9日）出席國會會議，焦點自然是決賽日場外亂局。「明顯失敗了，我們負責保安，人們卻被推來推去，甚至受襲」，拉爾曼為受影響人士道歉。

巴黎警察首長拉爾曼。（美聯社）

當天賽事延遲開賽近45分鐘，歐洲足協一度在場內表示「球迷遲遲未入場」。報道卻指人流多次被阻延，到達閘口又未能入閘，更有大量假票出現。

拉爾曼承認低估了當天事態。（Getty Images）

拉爾曼解釋當天安排及處理手法，志在守住「紅線」，「就是保障生命」。警方希望不用驅趕人群退後，故在場外使用催淚彈，但承認使用方法可以改善，「指向人們，我認為出錯」。

他又補充，當時曾呼籲球迷退後但失敗，賽前亦未有預計出現數以千計的假票。他被質疑曾稱假票達「三、四萬」，回應道發言時純屬估計。

有何威脅要這樣噴射催淚劑？（Getty Images）

不論利物浦或皇馬球迷，都指賽前賽後被不明人士施襲及搶劫，球迷向警察求助時只獲對方冷冷一句：「歡迎來到法國」（Welcome to France）回應。拉爾曼稱賽後約有「三、四百名」當地青年襲擊球迷。

他承諾盡一切能力，找出賽後暴力的源頭，帶上法庭受審。他亦鼓勵雙方球迷積極提供當日遇襲的資料。報道指利物浦市市長洛芬林（Steve Rotheram）將向國會作證，他在決賽當天被盜去手機。

歐洲足協已承諾徹查當日亂局，並向雙方球迷道歉。