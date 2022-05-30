足球︱利物浦歐聯決賽敗陣後勝利巡遊　球員沉重心情賀雙冠

撰文：吳慕兒
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利物浦歐聯決賽0：1不敵皇家馬德里，成為亞軍。球隊回到利物浦市，周日（29日）下午隨即展開已安排好的勝利巡遊。
即使歐聯失利，足總盃和聯賽盃雙冠，已是個豐收球季，加上2019/20英超封王時因疫情未能盡情慶祝，正是當地球迷好好享受喜悅的機會。

利物浦剛經歷歐聯決賽失利，便進行勝利巡遊，部分球員看來心情麻麻。（Getty Images）

巡遊一開始，巴士上的隊長軒達臣、守將干拿迪等人，面上無甚笑容，看來心事重重，似乎仍未從歐聯失利中放開懷抱。

領隊高普和助教連達斯一於少理，由一開始已開心享受，球迷同樣毫不在乎失落歐聯，開開心心為紅軍打氣。

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球迷開開心心參加紅軍勝利巡遊。（Getty Images）

巴士駛入市中心，看到愈來愈多球迷夾道歡迎，一班球員逐漸投入喜悅氣氛，一起唱歌跳舞、喝啤酒，笑着揮動利物浦旗幟慶祝。

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