歐聯決賽｜賽前騷亂誰的錯？利物浦要求徹查　法國警方另有說法

利物浦對皇家馬德里的歐聯決賽，原定香港時間周日（29日）凌晨3時開賽，惟因場外大批球迷未能入場、最終更引來混亂，賽事三度延後，最終在凌晨3時36分才展開。

對於混亂原因眾說紛紜，利物浦職球員的家屬和名宿均指場地安排失當、警方無理施暴，而巴黎警方則另有說法。



歐聯決賽前，許多球迷及親到現場採訪的記者都透過社交媒體指，大批利物浦球迷提早兩小時抵達聖但尼球場外等候入場，惟直到賽前都未能進入。

消息指現場指示混亂，又有指警方突然關起閘門，拒絕持有真門票的球迷入場，然後便流傳多段利物浦球迷強行翻越圍欄進入球場的片段，及當地警方以催淚彈、胡椒噴霧等應對球迷的影片，更有傳紅軍中堅祖爾馬迪普的家人、甚至有名宿也捲入混亂之中。

比賽一再順延，兩度延遲15分鐘後又宣布延至3時36分，方能正式開賽。惟賽會宣布比賽延期時，球場螢幕一度解釋原因是「球迷遲到」，惹來不滿，指歐洲足協試圖將責任諉過球迷。

歐洲足協宣布賽事延誤時，在螢幕上打出的原因是「球迷遲到」。（Getty Images）

早在比賽期間，利物浦已發聲明，要求歐洲足協徹查事件，「球迷在進入聖但尼球場時遇上問題，場地的保安圍欄也失效了，對於利物浦球迷遇上的這些問題，我們深表失望。這是歐洲足球最盛大的賽事，球迷不應該遇上這些情況。」《利物浦回聲報》指，利物浦高層職員曾遁正式途徑，要求延遲開賽，利物浦也在聲明中指出歐洲足協所解釋的「球迷遲到」的延期原因並不正確。

歐洲足協其後的聲明未有提及「遲到」二字，但就指與球迷持假票有關：「在比賽之前，利物浦球迷區的入口被數以千計持有假門票的球迷阻塞，因為這些門票令他們未能通過查票口，這導致想入場的球迷一直累積，結果賽事順延35分鐘展開，盡量讓更多持有真門票的球迷入場。」

對於警方的行動，歐洲足協指：「由於開賽之後，場外人潮一直增加，警方以催淚彈等將他們驅離球場。歐洲足協對於受事件影響的人士致以慰問，也會盡快與法國警方、政府及足總一同檢討事件。」

法國警方一度以催淚彈、胡椒噴霧等驅散人群。（Getty Images）

巴黎警方其後也發出聲明，指歐聯決賽前「有一定數目沒有門票、或是持假票的球迷，在外側防護欄造成混亂，他們強行進入球場，令觀眾入場的程序延遲。」聲明續指：「尚有其他人趁着混亂越過圍欄進入了球場，但警方迅速介入，令事態得以快速平息，也成功將滋事份子驅離球場，觀眾隨後得以暢通無阻地入場。比賽期間，警方沒有收到來自雙方球迷區的任何重要事件報告。」