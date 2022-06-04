歐聯決賽｜歐洲足協設委員會查場外亂局　球迷破財兼遇血光之災

撰文：何偉畧
出版：更新：

歐聯決賽上周六在法國巴黎聖但尼球場舉行，場外由開場亂到完場。歐洲足協稱球賽因利物浦球迷遲遲未入場而延遲開賽，場外卻出現警民衝突。有傳媒報道更指，球迷離場時慘被不明人士毆打及搶劫。
事隔近一星期，歐洲足協在對賽雙方施壓後，終發聲明向球迷道歉，並成立獨立調查委員會，查找不足，追究責任。

歐洲足協昨晚發聲明向所有「參與決賽時經歷或目睹驚慌事件的球迷」道歉，強調當晚應當為歐洲足球盛典之夜，不應有此遭遇。

警察向閘外球迷噴僱淚劑。（Getty Images）

聲明稱將由葡萄牙前教育部長洛迪古斯（Tiago Brandão Rodrigues），領導獨立調查委員會，檢討決賽前入場路線、人流、保安、門票等方面。委員會完成調查後，將發表檢討報告。

歐洲足協曾指利物浦球迷延遲入場，導致決賽無法準時開始。（Getty Images）

上月28日歐聯決賽，較原定時間延遲約45分鐘開賽。場內螢光幕先顯示「球迷延遲入場」，再指因保安問題而延誤開賽。賽外輪候入場的人龍卻久久不散，更出現球迷被指手持「假波飛」而被拒入場，又有利物浦球迷被警方噴射催淚劑。

據報球迷手持門票，閘口機卻未能閱讀。（美聯社）

《The Athletic》事後追訪多名入場球迷，當中大部分是利物浦球迷。他們被安排從地鐵站步行約1.2公里到球場，但原定只須約十多分鐘的路程，卻走了兩、三個小時。球迷指沿途多處出現法國警察，他們不但未有協助人流，反而經常截停人群，甚至把人群趕回後方。同時，球迷發現有人疑偽造門票憑證，並不斷發送出去，又有扒手出沒。

有票不能入，據報有人無票過關。（美聯社）

到達球場外，球迷出示門票，球場的掃描器卻多次未能閱讀，未能通過。同時卻有無票人士闖過閘口，衝入球場外圍，未被阻攔。在場的警察未有協助，反而向閘外球迷噴催淚劑。賽事完畢，球迷離場，遇上同類情况，警察不幫忙，甚至任由球迷被流氓毆打及搶勢。

決賽大場面，弄成亂局誰之過？（美聯社）

利物浦在賽事期間已發聲明，譴責入場時發生的亂象，事後又收集當日球迷的經歷，並提供心理支援服務。皇家馬德里亦於昨日發表聲明，要求徹查事件。

保安安排，將是調查重點之一。（美聯社）

皇馬要求解釋，以何種準則及原因選擇聖但尼球場舉行決賽。此外，球會要求解釋，球迷當天如被遺棄，飽受危險。聲明證實，有球迷受暴力對待，被強搶財物，有球迷更要住院。

沙拿歐聯後首開腔　願棄個人榮譽換取一次機會：望新季明天展開足球熱話︱高圖爾斯得罪馬體會　球迷「聽話」鏟走功勳牌匾洩憤【足球】皇馬捧第14座歐聯冠軍　一個原因令艾斯高與獎項無關【足球熱話】皇馬球迷爆粗向麥巴比「致敬」　馬些路妙答表態【足球熱話】呢位同事相當可疑　夏薩特企圖灌卻奧斯8歲仔飲酒皇馬中場鐵三角合力四次贏歐聯　36歲莫迪歷老而彌堅續約留隊最強綠葉化身完美主角　亨利力撐賓施馬贏金球獎　「唔使投票嘞」足球︱利物浦歐聯決賽敗陣後勝利巡遊　球員沉重心情賀雙冠高普歐聯對皇馬三連敗　利物浦重金屬足球一大致命弱點︱01球評歐聯決賽｜賽前騷亂誰的錯？利物浦要求徹查　法國警方另有說法
歐聯
利物浦（Liverpool）
皇馬（Real Madrid）
足球
歐洲足協
你可能感興趣