足球熱話｜皇馬球迷憶述決賽後遇襲被劫 頭破血流警察袖手旁觀
撰文：何偉畧
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歐聯決賽疑在多方面安排失當，場外由開賽前混亂到完場後。到場球迷不論「紅白」，同告受害。
有皇家馬德里球迷在網上論壇憶述當天經歷，形容欣賞愛隊捧盃之後「執返條命」。他在離場時遇襲，最讓他驚愕的是，法國警察遇上求助，不施援手，且態度非常差。
決賽後，利物浦與皇馬先後發聲明要求歐洲足協徹查決賽日發生的亂局。其中皇馬的聲明，要求歐洲足協公開選擇聖但尼球場舉行決賽的原因，以及解釋球迷何以未受保障。聲明證實有球迷遭受暴力對待及搶劫。
皇馬球迷論壇《La Galerna》描述皇馬球迷馬天尼斯（Paco Martinez Marin）在決賽後的經歷。他與兒子結伴入場觀戰，沒想到是一趟冒險：「沒想到危及生命。我真的很驚慌，多得兒子幫助，我今天才有機會憶述慘况。」
馬天尼斯在文章中形容能夠保命是奇蹟，「沒有誇大，真的是保住性命」。當大夥兒見證愛隊捧起歐聯，歡歡喜喜離場，不幸遇上劫匪。「有一批人手持𠝹刀，粗暴地施襲。我們跌在地上，就被搶劫了」，他稱有些球迷被𠝹刀架頸，搶去手機。
他跟球迷向一旁的警察求救，警察卻袖手旁觀。他更聽到有警察回應「歡迎來到法國」：「我受傷流血，還有很多人都求救，要求召喚救護車。結果有一個法國人駕車路過，見到我的情况，送我去醫院。」
馬天尼斯得到熱心市民幫助，到了就近醫院求醫。他頭上有傷，當晚留在醫院觀察。「我哭了，卻不是因為受襲，而是憤怒。警察不幫助傷者，這是罪惡。」
歐洲足協日前已正式道歉，並成立獨立委員會檢討安排。
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