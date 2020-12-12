街舞｜首次進軍巴黎奧運　舞者開心不來：憂令街舞精神變質

國際奧委會（IOC）將於2024年巴黎奧運剔除棒壘球，改由街舞（Break Dance）等其他4項體育項目進入奧運。IOC主席巴赫（Thomas Bach）解釋，入選奧運必須要符合「年輕化」與「性別平等」兩大特質；受全球歡迎的棒球，沒有符合此兩大特點而被下屆奧運拒諸門外。

IOC通過2024年巴黎奧運將新增街舞項目，已新加入東京奧運的3個項目將保留，分別是衝浪、滑板及攀岩。在1992年巴塞隆拿奧運被列入正式項目的棒球，在2012年倫敦奧運被排除，雖在2020東京奧運重返奧運殿堂，但只維持一屆便再度被剔除。

此外，2024年巴黎奧運將是首次實現男女運動員各佔一半的奧運，為倡性別平等，男女混合項目將會增到22個。

棒球再被列入奧運項目，僅一屆便被排除在外。（Getty Images）

亞洲舞者在國際賽上亦成績優異。（Getty Images）

棒球歐洲非主流 最快2028洛杉磯奧運回歸

屬街頭文化的街舞直入奧運，令不少人大跌眼鏡。事實上，近年奧委會積極推動「街頭運動」，以吸納更多年輕人參與和欣賞4年一度的體育盛事，是以，街舞、滑板及三人街頭籃球也得以進軍奧運。

巴赫在會議通過後表示：「我們要優先排入在年輕世代中特別受歡迎的運動，將體育運動城市化納入考量。」

根據他的說法，棒球在「年輕化」、「性別平等」上較為吃虧，除了星級棒球員都以男性較多，以女性為主的壘球，跟棒球受注目程度也有差異。棒壘球被刪掉主因是在歐洲屬非主流項目，很大機會要等到2028年洛杉磯奧運才有機會重新被列入考慮。

街舞受年輕人喜愛，當中包括甚多年輕女舞者，圖為著名澳洲女舞者Rachael Gunn。（Getty Images）

舞者：憂奧運評審標準令街舞變質

根據IOC去年的報告顯示，全球有上百萬人參與街舞運動。街舞在70年代起源於紐約布魯克林區，是一種能展現強烈個人風格、體育性質強的舞蹈。2018年阿根廷布宜諾斯艾利斯青年奧林匹克運動會，就已引入了街舞項目，當時已代表有望進入奧運。

不過，有舞者擔心奧運的評審標準會使這項講求沒有規限、打破常規的街頭運動變質。《USA Today》日前訪問了54歲的著名舞者Crazy Legs，他表示：「街舞是鬥爭的表現，也透過舞蹈表現生活所帶來的激情和痛苦，它的靈魂在於熱情與原創性，但當成為奧運項目後，這些部分難以量度。」當然，也有不少舞者期待霹靂舞更為世人認識，從而有更多人了解背後文化。

2019年「Red Bull BC One World Final」霹靂舞比賽，其直播吸引了5000萬觀賞人次，可見此項運動深受歡迎。（Getty Images）

街舞至今計分還沒統一標準，不同國家舉辦比賽的評分系統也不盡相同，不過基本上以音樂、原創性、難度、完整性與回應對手5大原則為主。據悉，巴黎奧運街舞項目男、女各16名參賽資格，將產生2面金牌，世界運動舞蹈總會（WDSF）僅確定奧運選拔採積分制，評分方式、積分賽規劃等仍未決定。

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