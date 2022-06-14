西甲｜碧基願洗心革面兼減薪只求留隊　傳沙維攤牌勸他體面地離隊

與拉丁天后Shakira分手的巴塞隆拿中堅碧基，盛傳會被教練沙維放棄，失去主力位置。西班牙《每日體育報》報道，沙維在兩周前的會面中，批評碧基的狀態以及他的場外行為，指巴塞再不需要他。然而，碧基承諾改過，在餘下兩年合約期中提升水平，更豪言就算巴塞買入最好的中堅，他也能令對方變後備。



西班牙傳媒稱，沙維不再需要碧基，希望對方有體面地自行離隊。（Getty Images）

報道稱，巴塞主帥沙維在兩星期前與35歲的碧基見面，直接說下季不再需要他，這個決定基於碧基的身體狀態及他場外不專業的行為。巴塞會長拿樸達（Joan Laporta）也在場。

沙維從沒質疑碧基的技術，但他擔心碧基的身體無法承受一個球季的比賽。此外，沙維也憂慮碧基場外活動及生意業務愈來愈豐富，影響他球場上的演出。

沙維擔憂碧基的體能狀態支持不到一季，亦認為他的場外活動會影響場上表現。（Getty Images）

曾經與碧基在球會及國家隊做過多年隊友的沙維認為，如果碧基可以像佩奧爾那樣自行離隊，放棄餘下兩年的合約，會是較有體面的好方法。在沙維的計劃中，他需要一名值得信賴的中堅為核心，去建立一支具競爭力的球隊，而他亦告訴管理層，其頭號目標是西維爾守將祖利斯古迪。

據報沙維心儀的目標是祖利斯古迪。（Getty Images）

碧基的反應十分強烈，他不同意沙維，堅持留隊，他更承諾會痛改前非，在合約餘下兩年提升自己的水平。報道指，碧基願意放棄場外業務，收斂私生活，不玩社交網站，不理會生意，只專注於足球，甚至向拿樸達表示，願意在餘下兩年減薪，騰出薪酬空間讓球會簽新人。

當拿樸達向碧基表示，有一位頂級中堅將會加盟時，碧基更豪言：「我一定會是正選。如果你夠膽，就將世界最好的中堅買回來，之後我會令他變成後備。」