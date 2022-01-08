足球熱話｜碧基自減人工被西媒踢爆是騙局　巴塞官方回應護老臣子

巴塞隆拿財困，隊中老臣子碧基去年夏天不惜捱義氣減人工，就是為了註冊新兵。不過，西班牙電視台《TV3》節目爆料，直指這名34歲老將年賺3000萬歐元。無端端被屈，碧基條氣當然不順，透過社交網站自貼糧單反擊。
巴塞莫財，碧基﹑佐迪艾巴及布斯基斯挺身而出，自願減人工，與球隊共度時艱，而碧基減薪一半，巴塞才可騰出空間註冊新兵。
為球會減薪，光環已袋，西班牙電視台《TV3》的節目大踢爆，原來這是一場騙局，該節目指碧基年賺3000萬歐元，是巴塞最高薪的球員，而艾巴及布斯基斯分別年薪為2300萬及2000萬歐元。
一旦報道屬實，巴塞三大老臣子就讓一眾球迷蒙在鼓裏。突然被指講大話，碧基當然不會就此罷休，透過社交網站上載一張自己銀行戶口的截圖反擊西媒，展示近半年只得約230萬歐元的人工，並配上「截至12月30日，呢到就係我半份糧，唔該尊重少少」。
除了碧基，巴塞隆拿亦出聲明捍衛三名主將，列出三點逐一澄清該西班牙電視台子虛烏有，直指一切有關他們薪酬的資訊也是錯誤，證實三人同樣為了球會減薪，並直斥對方作出這種言論，是不適合及不專業。
巴塞10個救駕的少年：
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【費倫托利斯出席亮相儀式並參加操練】
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