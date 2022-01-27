美斯驚傳與碧基反面　被迫離開巴塞矛頭直指對方背叛　︱足球熱話

阿根廷球星美斯被西班牙傳媒爆料，指他與由細玩到大的好友碧基鬧翻，令他回巴塞隆拿度假也刻意不見對方，原因跟他被迫離開巴塞的前因後果有關。



效力巴黎聖日耳門的美斯，早前獲准放假，返回「第二家鄉」巴塞隆拿休息，跟前巴塞隊友到高級日本餐廳食飯聚舊，同時慶祝沙維42歲生日，出席的還包括布斯基斯及佐迪艾巴，卻不見碧基身影。

#Messi Was In Barcelona Yesterday With His Family. They Went To A Restuarant With The Families Of Xavi, @5sergiob & @JordiAlba To Celebrate Xavi's Birthday.

Here's A Glimpse Of Him While Entering The Restuarant & Signing His Barça Jerseys For Fans After Leaving The Restaurant. pic.twitter.com/6rsAyfPCAl — Lob Mukherjee (@lob_mukherjee) January 25, 2022

同於1987年出生的碧基過去跟美斯份屬好友，自美斯13歲那年加盟巴塞隆拿開始，兩人從小一起在青年軍成長。即使碧基一度轉投曼聯，2008年重返巴塞後二人在一隊並肩作戰多年，相識大半生，令碧基的缺席不禁令外界生疑。

西班牙媒體報導，碧基甚至未有獲邀請出席飯局，而美斯亦正式跟他「反面」，原因竟是美斯覺得自己被碧基背叛。

美斯跟碧基相識22年，昔日在場上攬頭攬頸，惟此情不再。（Getty Images）

報道指，去年夏天美斯為留隊願意減薪一半，但巴塞的薪酬總額仍超出西甲限制，結果美斯被逼離隊轉投PSG。美斯離隊前，碧基在人工未減一分一毫之下續約。美斯離開後，碧基卻帶頭大幅減人工，令新加盟的迪比、艾歷加西亞等能完成註冊手續。

有知道內情的記者稱：「美斯覺得碧基應該一早就減薪，嘗試增加他留隊的機會。美斯認被碧基欺騙了，對他感到很失望。」

有傳美斯覺得碧基背叛自己。（Getty Images）

碧基早前被指減薪是「造假」，他當時自貼糧單反擊之餘，亦曾稱自己視美斯如兄弟，「他的離開從體育或個人層面，都是很難面對的；史上最佳的球員離開了我們，全隊變得不一樣。」

另有報導指，碧基今次缺席，是源於其歌星女友Shakira跟美斯妻子Antonela不和。