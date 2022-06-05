美臀小姐自爆介入Shakira與碧基戀情　全隊巴塞只得兩人「清白」

巴塞隆拿球星碧基（Gerard Pique）與拉丁歌后Shakira的11年情告終，盛傳是因為男方偷食「斷正」所致，美臀小姐歌迪絲（Suzy Cortez）向傳媒講述自己與碧基的結識過程，大爆男方向她傳送露骨短訊，並為Shakira大抱不平，「她不應獲得如此對待。」



碧基與Shakira的11年情告終。（Getty Images）

成隊巴塞只有兩人「清白」

巴西美女歌迪絲曾為《花花公子》（Playboy）雜誌模特兒，2015年當選巴西版「美臀小姐」（Miss Bum Bum）。碧基與Shakira分手成為全球熱話，加泰隆尼亞報章《El Periódico》指碧基與另一女子幽會期間被Shakira捉到正，歌迪絲也來摻一腳，大爆碧基向他發出一些語帶冒犯的露骨短訊。

「他是其中一個會向我傳訊息的，而且用語很直接。」歌迪絲更指，「只有兩個巴塞球員從未傳任何東西給我，他們是美斯與古天奴。他們是偉大的丈夫，非常尊重太太，Shakira不應如此被對待。」不知有心定無意，她爆出碧基不是的同時，也間接指出巴塞絕大多數球員同樣行為不端，而且美斯與古天奴經已先後離隊，換言之，隊中的好好先生經已絕跡。

美臀小姐歌迪絲大爆碧基曾向她傳露骨短訊。（Instagram）

歌迪絲向美國最大西班牙文報章《El Diario NY》爆料，說出碧基與她接觸的經過，「我跟巴塞隆拿前會長羅塞爾（Sandro Rosell）是朋友，碧基知道之後，向羅塞爾拿了我的電話號碼，並向我傳訊息。」

她表示，回到巴西後，碧基直接在她的Instagram帳戶留言，「他問我何時回到歐洲，並常常問我臀部有多大，又說他對我向美斯致敬感到妒忌。」

「美臀小姐」歌迪絲（按圖放大）

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歌迪絲稱，她出於對Shakira的尊敬，一直未有公開此事，「不過現在我要將知道的一切告訴你。」

碧基與樂壇天后Shakira在2010南非世界盃前結緣，當時男方隨西班牙國家隊在馬德里操練，Shakira的歌曲《Waka Waka》成為那屆賽事主題曲，碧基也在該曲MV中現身。碧基昔日憶述二人撻着過程：「一切由我們在南非時，我寫信給她開始。」一年後，二人正式公開戀情。

這位高大帥氣的巴塞守將，向來女人緣不斷，成熟知性的Shakira較他年長10年，滿以為可以收服這個情場浪子。二人長子Milan 2013年出生，2015年初次子Sasha出世。即使育有兩子，碧基始終不肯安定下來，依然熱愛派對，夜夜笙歌，最終更因出軌斷正，被Shakira怒斬情絲。