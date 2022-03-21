西甲︱皇馬翼鋒插水被圍攻　碧基勸架難阻巴塞隊友出口術︱有片

撰文：袁志浩
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西甲國家打吡，皇家馬德里於主場0：4慘敗予宿敵巴塞隆拿。在主力前鋒賓斯馬缺陣下，今季表現不俗的翼鋒雲尼斯奧斯獲寄予厚望，惟這名巴西球員此戰沒有製造太多威脅，上半場一次攻勢，更招來話柄。

當時是上半場第36分鐘，皇馬已落後0：1，球隊快速反擊，雲尼斯奧斯接應中場一記直線已呈單刀之勢，他面對達史特根，向前推進一步後想再扣過對方，但在達史特根出腳時，雲尼斯奧斯突然倒地，而球證亦沒有吹罰。

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雲尼斯奧斯插水搏12碼不果。（AP）

從遠鏡頭來看，達史特根的動作甚有犯規嫌疑，惟透過慢鏡，便可看到雲尼斯奧斯是「插水」。他右腳把球扣到左邊後，未待達史特根碰到自己，已放軟身體屈曲雙腿向前仆；在整個過程中，雙方根本沒有接觸。

巴塞中堅碧基上前做和事佬，跟雲尼斯奧斯講道理。（AP）

雲尼斯奧斯的舉動自然令巴塞球員十分生氣，紛紛上前「圍攻」——中堅艾利加西亞上前用心口撞了他一下，達史特根也手指指及念念有詞，不過雲尼斯奧斯卻看似認為自己十分無辜，結果被激起了怒火，想上前爭論。

此時巴塞中堅碧基做「和事佬」，拉開雲尼斯奧斯之餘，也主動用右手搭着對方膊頭，氣氛頓時緩和了不少，兩人雖然仍有拗撬，但事件很快就平息。

雲尼斯奧斯未能協助皇馬擊敗巴塞。（Getty Images）

雲尼斯奧斯插水僅兩分鐘後，巴塞便把比分改寫成2：0；在上半場尾段，艾利加西亞終忍不住上前諷刺對手，卻被鏡頭捕捉到。他向雲尼斯奧斯表示：「喂，你明年你能拿金球獎，真的，你能拿金球獎。」

外國球迷則認為，雲尼斯奧斯的插水令人感到十分尷尬，「真是白痴，明明可以入波，點解要跌落地？」不過，皇馬輸波後仍高踞榜首，領先次席的西維爾9分；巴塞則少踢一場，落後皇馬12分排第3。

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