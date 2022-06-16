歐聯決賽｜警察強硬管理因考慮希斯堡慘劇　死難者家屬批無知

歐聯決賽場外亂局，法國體育部向總理提交報告，解釋當日佈防策略。報告提到利物浦球迷永恒的痛，希斯堡球場慘劇。

報告指警察情報部門強硬管理利物浦球迷，源於一貫的足球流氓印象。報告更不諱言，參考1989年希斯堡球場慘劇，警察認為要果斷控制人群，故此使用防暴裝備。死難者家屬對報告感到憤怒。



英國《衛報》引述法國體育部專責管理大型活動的部門，向總理博爾內（Elisabeth Borne）提交的報告。報告指利物浦球迷雖非以「攪事」聞名，警方仍決定以強硬手段管理，「參考1989年，引致97死的希斯堡慘劇，當時警方對事件的責任，決賽時需要果斷管理人流」。

巴黎警察在決賽日鐵腕管埋人群，對利物浦球迷使用催淚劑。（Getty Images）

報告稱一旦出現足球流氓四處破壞，如2016年歐國盃英格蘭對俄羅斯的情况，使用防暴裝備便可以及時應對保安風險。報告認同警察在多個環節出現問題，但強調延遲入場引致亂局，主要因是利物浦球迷手持大量假票入場。

消息指博爾內接納報告，要求警方立即執行報告內各項改善措施。歐洲足協早前已表明設立獨立委員會調查事件，發言人對法國政府的報告不予置評。

報告維持利物浦球迷間出現大量假飛，成為亂局主因。（Getty Images）

利物浦市市長洛芬林（Steve Rotheram）在決賽日親身入場，結果事後被打劫。他直言報告顯示法國政府只求卸責，把責任推諉到球迷身上。重提希斯堡慘劇，更顯示情報部門失責：「這稱作情報，更顯情報工作不足。警察強硬對付球迷，控制人群失效，源於誤解、無知和偏見。」

警察考慮希斯堡球場慘劇，認為要果斷控制人群。（Getty Images）

希斯堡慘劇中痛失愛兒的Margaret Aspinall，批評報告可恥：「我們極為憂慮慘劇會對別國警察帶來完全錯誤的看法。這份報告印證這一點，更證明警察說謊帶來的影響力，時至今日仍有很多人相信和重複謊話。」

另一苦主Louise Brookes亦指報告完全誤解慘劇，令人震怒，「因此對利物浦球迷有偏見，以為他們是流氓，幾乎引起另一次慘劇，禍及新一代利物浦支持者」。

利物浦與皇馬球迷在決賽日都有不愉快經歷。（Getty Images）

希斯堡慘劇在2016年再次召開死因庭，陪審團裁定球迷沒有醉酒鬧事等問題，慘劇全因警察指揮官嚴重疏忽，令97名球迷非法被殺。