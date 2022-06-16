歐國聯｜當拿隆馬再度誤傳引致失球　反斥記者重提皇馬悲傷回憶

意大利在歐國聯作客2：5大敗德國腳下，更一度落後5球。

德國在下半場中段兩分鐘入兩球，其中第二球來自前場壓逼。意大利門將當拿隆馬處理回傳，再度出現歐聯16強對皇馬的失誤，引致失球。他賽後受訪被問及此事，反指記者「撩交嗌」。



意大利在前日（14日）歐國聯分組賽作客德國，全程受壓，下半場68分鐘失掉第4球，未料1分鐘後再失。當拿隆馬在禁區內控球，找尋隊友傳球，卻猶豫不決。

當拿隆馬今場犯錯，後場誤傳導致失球。（Getty Images）

此時，迪姆華拿殺到面前，逼得當拿隆馬急急出腳傳球，隊友顯然未有準備。禁區頂的基拿比先出腳，把來球彈回禁區內，華拿即在12碼點等候，輕鬆射成5：0。

意大利在後段攻入兩球，不至「捧蛋」。今仗擔任隊長的當拿隆馬賽後受訪表示，對大敗感到惱怒，坦言如此敗仗毫無藉口。

「每個人都犯錯，第五球我可以處理得好一點，乾脆地解圍。經一事長一智，我們調整過後，要變得更強」，當拿隆馬沒有避談自己的犯錯，但面對記者提問，似乎有點惱怒。

狂失5球，難怪賽後「躁躁哋」。（Getty Images）

有記者指當拿隆馬已非第一次犯上同類錯誤，他立刻反駁：「何時？我被皇家馬德里球員侵犯那次？如果想拿這些事製造爭論，無問題。想推諉於我，我受得起，我是隊長，不會垂頭喪氣。」他更反斥記者：「我認為你想用這些錯誤來炒作。」

當拿隆馬在歐聯16強處理回傳失誤，引致第一個失球。皇馬及後連入兩球，反勝PSG出線。（Getty Images）

當拿隆馬在歐聯16強為巴黎聖日耳門把關，總比數領先2：0之際，處理回傳失誤，被賓斯馬壓逼下傳失，引致第一個失球。皇馬及後連入兩球，反勝PSG出線。