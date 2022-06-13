歐國聯｜葡萄牙缺C朗初嘗敗績 西班牙輕取捷克上榜首
撰文：顏銘輝
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歐國聯A2組，葡萄牙在C朗拿度缺陣下，作客以0：1負瑞士，失去榜首。西班牙同日主場2：0輕取捷克，升上小組首位。
葡萄牙在周日晚的歐國聯A2組作客瑞士，開波未夠一分鐘便被對方的施費洛域破門，最終以0：1敗陣，錄得今屆歐國聯首敗。葡萄牙隊長C朗今仗沒有隨隊，他在幾日前主場對瑞士曾梅開二度，幫葡萄牙大勝4：0。
同組另一場，西班牙主場對捷克，上、下半場各入一球，分別由卡路士蘇拿及沙拉比亞建功，以2：0勝出。西班牙贏波後，4戰兩勝兩和，以8分登上榜首，取代今輪輸波、7分的葡萄牙。捷克仍以4分列第3位，瑞士就以3分包尾。
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