歐國聯︱法國衛冕失敗　0：1負克羅地亞小組包尾

歐洲國家聯賽（歐國聯）A1組賽事，法國主場0：1不敵克羅地亞，4戰過後只得2分，肯定未能晉身明年的決賽周，衛冕失敗。



歐國聯A1組賽事，法國0：1負克羅地亞。（美聯社）

開賽僅5分鐘，法國守將干拿迪（Ibrahima Konate）禁區內侵犯布迪米亞（Ante Budimir），被判罰極刑，克羅地亞老將莫迪歷操刀中鵠。

法國陣中擁有歐國聯Top 4射手之中的3位——賓施馬、麥巴比和尼干古，惟未能在今仗取得入球，終以0：1敗陣。4仗過後2和2負，在Ａ1組只得2分包尾。

歐國聯A1組積分榜。（UEFA.com截圖）

法國主帥迪甘斯賽後稱，「以賽果而言，6月是艱難的一個月。我們未能對抗那些能量和力量更強大的球隊。」他承認，球隊在這段期間失去一些自信，「但主要問題是我們缺乏新鮮感，當你踢那麼多比賽，賽在非常非常難做到。」

丹麥2：0擊敗奧地利後，以9分排榜首，克羅地亞7分排第二，奧地利4分排第三。餘下兩輪賽事將在今年9月進行，法國須力求避免「降班」至B組作賽。