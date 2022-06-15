歐國聯｜你扳平完我絕殺！荷蘭力挫威爾斯 補時戲劇性如過山車
撰文：顏銘輝
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歐國聯A4組，荷蘭及威爾斯合演了一場戲劇性大戰，最終荷蘭靠迪比在補時的入球，主場以3：2絕殺威爾斯，以10分排榜首。
荷蘭在早段已經領先2：0，威爾斯的比蘭莊臣在26分鐘追近至1：2。落後的威爾斯踢到完場前，終於千辛萬苦地追平，加里夫巴利在補時2分鐘射入12碼，追成2：2。以為威爾斯可以驚險地取得1分？
在93分鐘，荷蘭靠迪比絕殺，最終以3：2力克威爾斯，以4戰3勝1和的不敗成績排A4組榜首。同日靠巴舒亞伊入波作客贏波蘭1：0的比利時，就以7分排次席。波蘭及威爾斯就分別得4分及1分。
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