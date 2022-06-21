羽毛球｜戴資穎反勝陳雨霏關鍵一刻　入選世界羽聯一周金球｜有片

羽毛球「球后」戴資穎上周奪得印尼公開賽冠軍，4強逆轉中國球手陳雨霏一戰，成為經典戰役之一。她於第二局反勝的一記扣殺，也入選了世界羽聯一周金球，實至名歸。



戴資穎近日風頭一時無兩，先在印尼公開賽前通過博士論文口試，榮升「戴博士」，之後又贏得印尼公開賽冠軍；根據最新世界排名，她的世界排名積分成為歷來第二個突破11萬大關的女子球員，繼續追趕排名第一的日本球手山口茜，「小戴」目前以111645分緊守第二位，山口茜則以111963分居首。

戴資穎近日氣勢如虹。（Getty Images）

戴資穎上周於印尼公開賽的奪冠之路，最精彩一戰當數她於4強火併中國的陳雨霏，她在這場奧運決賽翻版戲碼先失一局10：21，第二局徘徊落敗邊緣，勇救五個「match point」反勝26：24，令球迷津津樂道，其中致勝的一記扣殺被世界羽聯選為每周金球之一，讓球迷重溫經典的這一幕。

戴資穎金球於第56秒開始：