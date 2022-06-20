羽毛球｜戴資穎印尼賽封后賀28歲生日 極佳手感讓對手吃盡苦頭
撰文：趙子晉
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中華台北「球后」戴資穎日前在印尼公開賽決賽力克中國新星王祉怡，第3度印尼賽封后，順利為自己帶來一個獎盃，慶祝自己28歲的生日。「小戴」今場展示其極強的控球能力，網前多次打出刁鑽的角度得分，網民也盛讚她是「行走的傳奇」。
中華台北羽毛球「一姐」戴資穎在印尼公開賽4強，面對5個「Match Point」同樣化險為夷，反勝「老對手」陳雨菲晉級，決賽與另一中國球手王祉怡對壘。今場劇本與4強相若，「小戴」先輸一局下，次局發威甫開局連取11分，並以21：6大勝扳回一城，其後以21：15再下一城，結果逆轉這名中國新星，第3度贏得印尼公開賽冠軍。
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戴資穎次局展示極佳手感，多次網前放網打出刁鑽角度，其中戰至8：0時，網前勾出對角放網，接近貼網跌向對方場區，王祉怡只好望門輕嘆。小戴致勝一分，同樣打出一記極短的網前球，王祉怡欲救無從。這名應屆亞錦賽冠軍賽後直言，戴資穎球路多變，令她吃盡苦頭。
戴資穎在印尼賽決賽的出色演出：
看到戴資穎極佳的控球能力後，不少網民亦對她的表現讚不絕口，盛讚她是「行走的傳奇」（Living Legend），更驚訝地問戴資穎如何自2016年保持高水準至今。
自今季泰國賽後再添一冠，亦是戴資穎慶祝自己28歲的生日禮物，她隨後透過社交網站發文，表達其生日感想，「祝自己生日快樂，28歲，每一步越來越艱辛，也越來越珍惜。沒辦法期許自己可以越來越好，但希望自己能健健康康，謝謝大家暖心的祝福。」小戴同時感激團隊無怨無悔的付出。
戴資穎最近喜事連連，早前完成台北市立大學的博士學位，榮升「戴博士」，如今再奪冠軍，慶祝她的28歲生日，而一眾印尼球迷亦十分貼心，特意為小戴唱出生日歌。
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