羽毛球．印尼公開賽｜戴資穎力戰逆轉闖決賽　生涯17度挫陳雨菲

印尼公開賽女單4強，中華台北「球后」戴資穎與中國球手陳雨菲第21次對壘，「小戴」在落後一局的情況下，次局末段勇救5個「Match Point」扳回一城，其後再大勝一局21：12，力戰69分鐘再度擊敗陳雨菲入決賽，將與另一中國球手王祉怡爭冠。



剛剛榮升為「戴博士」的戴資穎，8強輕取丹麥球手Line Højmark KJAERSFELDT晉級，再度遇上「老對手」陳雨菲碰頭，這名中國球手直落兩局淘汰奧原希望，兩人第21次交手。「小戴」在往績上佔優，16次擊敗對手，唯獨是在最重要的東京奧運決賽落敗。

戴資穎與陳雨菲在今年泰國賽決賽曾經碰頭，當時小戴直落兩局致勝奪冠，贏得今年首個冠軍。

戴資穎挫陳雨菲奪今季首冠 奧運對決不及4強精彩

縱然戴資穎在往續佔優，可惜最重要的東京奧運決賽卻不敵陳雨菲。（資料圖片／Getty Images）

戴資穎較為慢熱，開局即被陳雨菲連取7分，小戴其後繼續捱打，曾經落後雙位數，並以10：21先輸一局。經過一局後，戴資穎逐漸入局，戰情也更加緊湊，雙方互有領先。陳雨菲末段連取4分，手握3個「Match Point」，戴資穎不容再失下再追平，今局一共化解5次「Match Point」，以26：24扳回一城，需要進入決勝局分勝負。

戴資穎入局較慢，首局以10：21不敵陳雨菲。（美聯社）

換邊後，戴資穎一度因為背痛而要求暫停，但小戴的表現未有因此而下滑，反而陳雨菲的失誤增多，戴資穎逐漸拉開比分，結果以21：12再下一城，力戰69分鐘逆轉勝晉級，將與另一中國球手王祉怡交手爭標。

戴資穎博士論文畢業回歸賽場 印尼公開賽爭入4強

戴資穎力戰逆轉晉級後，再度展示招牌的「合十」手勢。（美聯社）

決勝局形勢扭轉，陳雨菲打得十分吃力（美聯社）

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