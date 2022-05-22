羽毛球泰國賽｜戴資穎挫陳雨菲奪今季首冠　奧運對決不及4強精彩

周日泰國公開賽女單決賽，中華台北「一姐」戴資穎與中國名將陳雨菲自東京奧運金牌戰後首度碰頭，最終戴資穎成功雪恥，並奪得今季首冠。

今場決賽卻未有如昨日4強般精彩緊湊，戴資穎與亦敵亦友的泰國好手拉查諾（Ratchanok Intanon）的對決，獲外媒讚嘆是「羽毛球的魔法」。



戴資穎在今日（22日）延續強勢，與東京奧運金牌陳雨菲爭冠，這是二人自去年東京奧運決賽後首度碰頭。

戴資穎在東京奧運飲恨奪銀。（Getty Images）

陳雨菲後勁不繼

雙方比數在首局相當緊湊，只要陳雨菲取得1分，戴資穎就隨後追上，其後因陳雨菲不斷失誤，戴資穎加速攻勢，拉開比數至12：7，並以21：15贏下首局。

次局戴資穎處於被動局面，陳雨菲打出一波7：1拉開領先差距，以21：17追回一局。決勝局，陳雨菲雖先取得領先，但她其後兩次使用挑戰都失敗，加上失誤增加，反讓戴資穎在落後下連搶8分，重拾氣勢，一度以7分領先，陳雨菲後勁不繼，戴把握其防守失誤連番進攻，最終以21：12再贏一局，在陳雨菲手中奪得今季首冠。

戴資穎一雪前恥，在陳雨菲手中奪得今季首冠。（Twitter）

戴資穎拉查諾合施「羽毛球魔法」

不過，在陳雨菲自奧運後未能重拾佳態下，即使與戴資穎合演奧運金牌戰戲碼，仍未及戴在4強與好友拉查諾激戰3局般精彩。

去年東京奧運女單8強，戴資穎與好友拉查諾激戰3局險勝，賽後雙方都累得躺在地上的畫面，成為該屆奧運經典場面。時隔10個多月，亦敵亦友的二人於泰國公開賽第31度交鋒，在4強又是一場3局激戰。

戴資穎與好友拉查諾每次對戰都帶來精彩表現。（BWF Instagram）

戴資穎在4強決勝局，一度落後17：19，但她再以「大心臟」以及連續的假動作技巧，連取4分反敗為勝，加上拉查諾的幾次高超技巧讓人看得目不轉睛，連外媒《The Field》賽後在Twitter忍不住讚嘆，兩人對打從不讓人失望。

《The Field》寫道：「當拉查諾與戴資穎對打時，必然會出現羽毛球的魔法。第31次交手也沒有讓我們失望，只要看到比賽精華都會驚嘆不已。」

#ThailandOpen2022



When Ratchanok Intanon and Tai Tzu Ying play against each other, badminton magic is usually a given. And chapter 31 didn't disappoint. 🎇



Just look at some of the shots and marvel. 🤩



🎥 BWF Media



pic.twitter.com/cBXjZIzl7T — The Field (@thefield_in) May 21, 2022