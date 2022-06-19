羽毛球︱戴資穎印尼公開賽封后　亞軍王祉怡父親節向爸爸示愛

台灣羽毛球天后戴資穎在印尼公開賽女單冠軍戰面對中國22歲新星王祉怡，先輸一局21：23，繼而以21：6、21：15連贏兩局反勝。繼5月泰國公開賽，今季第二度封后，為自己送上最佳生日禮物。

王祉怡即使落敗，賽後仍然笑咪咪，全因今天是父親節，她特別向爸爸「示愛」。



戴資穎在印尼公開賽女單順利贏得冠軍。（Badminton Photo）

戴資穎明日（20日）28歲牛一，這位世界排名第二球手今天首度遇上中國球手王祉怡，首局拉鋸戰之下被對方以23：21先勝一局。第二局形勢一面倒，小戴甫開局即連搶11分，輕鬆以21：6扳平局數1：1。

決勝局小戴繼續保持優勢，一度領前6：1，之後她曾被王祉怡反超前，最終仍以21：15勝出。繼2016和2018年後，第三度贏得印尼公開賽后座。

王祉怡今年4月贏得亞洲錦標賽女單金牌，繼而在湯優盃團體賽獲得亞軍。今次賽事生涯首次闖進BWF超級1000級別賽事決賽，力戰至最後才僅負戴資穎，小姑娘顯然已覺滿足，一臉笑意地接受訪問。

「今天是父親節，我想祝所有的父親，父親節快樂。」王祉怡隨即說：「然後我想對我的爸爸說：老爸，我愛你。」她還向鏡頭做出「俾心心」動作，王爸爸看到一定十分心甜。

王祉怡賽後向爸爸「示愛」。（影片截圖）

相對而言，男單決賽戰情遠不及女單激烈。丹麥球手安賽龍只花38分鐘，便相當輕鬆地以21：9、21：10直落兩局輕取中國球手趙俊鵬，成功衛冕，也是他繼上星期贏得印尼大師賽之後，連續在第二項賽事封王。

男雙方面，中國的劉雨辰、歐烜屹在決賽擊敗韓國組合封王；鄭思維夥拍黄雅琼在混雙稱霸。女雙決賽由兩對日本組合內鬨，「師妹」志田千陽與松山奈未以18：21、21：14、21：17反勝「師姐」福島由紀和廣田彩花。