【網球】俄女雙球手轉籍格魯吉亞　為奧運與溫網做雙贏決定

溫布頓網球錦標賽4月份宣布禁止俄羅斯球員參加今年賽事，近日女雙球手扎拉米澤（Natela Dzalamidze）更改國籍為格魯吉亞，順利獲批，將於6月27日出戰女雙賽事。

《路透社》報導，扎拉米澤表示轉籍是「雙贏」決定，「轉籍的話既有機會打奧運，又可以打溫網，Why not？」



溫布頓網球錦標賽在俄烏開戰後，禁止白俄羅斯和俄羅斯球員參賽，受影響球員之一、現時雙打世界排名43的的扎拉米澤，近日宣布轉籍格魯吉亞，並將與塞爾維亞的克魯尼奇（Aleksandra Krunic）合作出戰女雙賽事。

現時女雙世界排名第43位的扎拉米澤（左），近日宣布轉籍格魯吉亞。（Getty Images）

今年29歲的扎拉米澤，雖然父親為格魯吉亞人，但出生於俄羅斯的她由2015年開始以俄羅斯籍出賽。扎拉米澤表示自己轉籍主要不是為了溫網：「轉籍是為了打奧運，但如果我做這個決定，既有機會打奧運又可以打溫網，何樂而不為？」

她直言自己做這個決定，也是因為職業生涯大於一切，不想讓國籍阻礙參賽。

國際女子網球協會表示扎拉米澤（左）已經滿足了參賽要求。（Getty Images）

由於球員國籍是屬於國際女子網球協會（WTA）和國際網球總會（ITF）管理，溫網主辦單位也無權干涉，國際女子網球協會表示扎拉米澤已經滿足了參賽要求，「她提交了自己格魯吉亞的護照和身份證明，證明其國籍，現時已在國際女子網球協系列中成功更改國籍。」