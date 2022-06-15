網球｜美網宣布不禁止俄羅斯選手參賽　麥維迪夫重奪世一力爭衛冕

年度網球四大滿貫的最後一站——美國網球公開賽將於8月29日開打，在溫布頓網球錦標賽決定禁止俄羅斯及白俄羅斯球員參賽後，美國網球協會（USTA）周二發表聲明指出，不會禁止俄羅斯及白羅斯球員參加今屆賽事，惟禁止展示國旗。



溫布頓網球錦標賽即將在本月27日展開，自溫網在4月宣布禁止俄羅斯及白俄羅斯球員參賽後，在網球界引起甚大迴響，男子網球聯會（ATP）及國際女子網球協會（WTA）也不認同溫網的處理手法，隨即落實取消溫網積分。

世界排名第二的俄羅斯網球手麥維迪夫可望在美網爭取衛冕。（Getty Images）

美網協會周二（14日）發出聲明，表示允許俄羅斯及白羅斯球手參與今屆比賽。當溫網向俄羅斯及白羅斯球手實施禁令後，外界也不確定美網會否參照溫網做法。美網協會在聲明中指出，球手不應為代表國家的政府行動和決定負責，賽會將如同法網，容許這些球手以中立身份參賽，即賽事中不會看到兩國國旗。

祖高域在法網8強與拿度激戰逾4小時，終吞下敗仗。（Getty Images）

俄羅斯名將麥維迪夫（Daniil Medvedev）今周力壓祖高域登上世界第一，前者在去年的美網男單決賽上，以直落3盤擊敗祖高域，勇奪生涯首座大滿貫冠軍，同時粉碎祖高域年度全滿貫的美夢。隨着美網宣布不會禁俄參賽，意味麥維迪夫可力爭衛冕。