網球熱話｜麥維迪夫決賽再落敗失冠 陷困局臭脾氣浮面鬧爆教練
撰文：趙子晉
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俄羅斯「一哥」麥維迪夫出戰哈雷公開賽，殺入決賽與波蘭球手荷格治爭冠，結果直落兩盤不敵對手，連續兩項決賽失冠。面對有備而來的荷格治，麥維迪夫首盤一度大幅落後局數0：5，他難掩怒火，破口大罵，其後更把自己的教練鬧走。
俄羅斯男單一哥麥維迪夫（Daniil Medvedev）出戰哈雷公開賽（Halle Open），決賽與荷格治（Hubert Hurkacz）爭標。這名波蘭球手似乎「做足功課」，瞄準麥維迪夫的弱點攻擊，首盤即有甜頭，局數一度領先5：0，以1：6先輸一盤，其後在次盤未能平反敗局，以局數4：6不敵對手，連續兩星期決賽告負。
自從俄羅斯攻打烏克蘭以來，麥維迪夫面對不少輿論壓力。今仗首盤已經落後局數0：5，壓力「爆煲」，向着看台上的教練施華拿（Gilles Cervara）指罵。
戰至次盤，麥維迪夫依然陷於苦戰，他再度向自己的教練破口大罵，結果施華拿忍無可忍，隨即執起袋子拂袖而去，離開看台，其後再沒有返回球場。
麥維迪夫賽後因為自己不佳的表現，向球迷們致歉，並感激妻子Daria一直陪伴在側，但卻隻字未提教練施華拿的名字。網民對於麥維迪夫這種表現十分反感，紛紛在網上直斥他的行為無禮及不尊重。
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