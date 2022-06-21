長池世錦賽｜港隊何甄陶棄戰100自　冀為50自保留體力爭逐晉級

香港游泳代表今日續在長池世錦賽亮相，「大師姐」歐鎧淳先後雙線出擊，自由泳好手何甄陶則未有上陣。



今日先有歐鎧淳於女子50米背泳亮相，這名出戰兩項背泳賽事的泳手，日前先在100背游出1分01.62秒，總成績列21位。她今日轉戰50背，於初賽第4組上陣終游出28.70秒，39名選手中列22，無緣晉級。

歐鎧淳於女子50米背泳亮相，終游出28.70秒，39名選手中列22。（資料圖片/楊宇翹攝）

男子100米自由泳賽事，港隊原本派出何甄陶出賽，惟據指因肌肉疲勞狀況出現，以免影響後日的50自，這名泳手終決定棄戰。

何甄陶為後日的50自保留體力，故此缺戰今天的100米自由泳初賽。（資料圖片/楊宇翹攝）

隨後港隊派出歐鎧淳、Adam Chillingworth、林昭光及鄭莉梅出戰男女子4x100混合泳接力。擔起首棒的歐鎧淳先游出1分01.38秒，其後負責蛙泳的Adam Chillingworth分段時間為1分01.16秒。

男女子4x100混合泳接力，鄭莉梅為香港「守尾門」，港隊終游出3分54.28秒。（資料圖片/楊宇翹攝）

接過第三棒的林昭光，入水後已帶出領先，其後鄭莉梅「守尾門」，港隊以3分54.28秒、小組首名完成賽事。綜合其餘小組賽事，港隊最終於31隊中列13位，未能晉級。