長池世錦賽｜匈牙利蝶王連續兩屆刷新世績　200蝶成就已超越水神

在沒有其他威脅下，運動員的對手只有一人，自己。

昨晚長池世錦賽，匈牙利蝶王米歷克（Kristof Milak）在200米蝶泳決賽就把自己所保持的世界紀錄改寫，連續兩屆在世錦賽誕下世績。



3年前光州世錦賽，米歷克一夜成名，他不但在男子200米蝶泳把勁敵擊敗，就連「水神」菲比斯也要甘拜下風。那年以打破菲比斯所保持的世界紀錄奪金，且那19歲的年輕魄力，讓人期待着米歷克的成長。

米歷克昨晚他在200米蝶幾乎一路領先下，最終輕鬆奪金。（Getty Images）

經歷疫情及大賽頻頻延期後的2022，米歷克再次在200米蝶證明自己。 昨晚他在匈牙利主場出賽，在幾乎一路領先下輕鬆蟬聯，且以多達3.03秒差距遙遙領先銀牌的法國選手馬桑（Leon Marchand），銅牌得主為日本的本多燈。

米歷克游出的1分50.34秒，更刷新了自己3年前創下的世界紀錄。（Getty Images）

米歷克游出的1分50.34秒，更刷新了自己3年前創下的世界紀錄。看到自己再把世績時間推前，米歷克興奮得振臂高呼，其後他表示主場出賽與別不同：「這是我的家，泳池屬於我的，第4線也是我的；有4000名觀眾來席上，我不能讓他們失望。」

米歷克再池邊享受主場4000名觀眾的歡呼。（Getty Images）

法國選手馬桑（Leon Marchand）及日本的本多燈則為，銀牌及銅牌得主。（Getty Images）

事實年僅22歲的米歷克，已是在200蝶史上建下里程碑。他在200蝶史上12快的時間中，就佔了8項紀錄，且把菲比斯個人最佳的1分51.51秒拉開到1.17秒差距，生涯5度超越「水神」的紀錄。