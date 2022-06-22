長池世錦賽｜東京奧運列強缺陣 楊浚瑄奪中國史上200自首金
撰文：楊宇翹
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今屆長池世錦賽女子200米自由泳項目，出席名單缺少了一種奧運選手的名字，且大熱港隊的何詩蓓亦因傷退賽，令此項目的爭奪白熱化。
最終中國選手楊浚瑄不負眾望，以1分54.92秒力壓群芳，為中國史上添上首面200自世界冠軍。
楊浚瑄昨晚在200米自由泳決賽第二線出擊，她開段50米僅列第5，惟最後50米全程發力，並終以1分54.92秒首名觸池，登上200自后座。
這名中國首人賽後表現興奮，但亦謙虛地表示金牌是意料之外的事：「其實自己並沒有準備好迎接這面金牌；有些世界頂級高手没有参賽，給了我這次機會。」
事實今屆世錦賽，200自列強如東京奧運金牌澳洲迪梅絲未有參與，美國莉迪姬亦沒有報名，然而長池亞洲紀錄保持者何詩蓓亦在最後一刻退賽，東京奧運「僅頸四」的楊浚瑄最終眾望所歸。
值得一提，另一中國選手湯慕涵開賽後由最後一名位置奮力狂追，最終以1分56.25秒獲得銅牌，僅敗給銀牌得主澳洲的奧歌拉簡0.03秒。
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