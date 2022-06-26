田徑｜跳高女神楊文蔚返港後首戰　受傷退賽收場　鍾慧欣封后

「啪咗一聲。之前未試過。」楊文蔚孭着背包離場時苦笑道。

在養傷近兩年後，終於在去年復出，近月更隨田徑隊到葡萄牙集訓，漸入狀態的她今日（26日）出戰香港田徑錦標賽，卻在熱身起跳時觸傷左膝，無奈退賽。



「跳高女神」楊文蔚（Ceci）在3月隨隊征歐訓練及寓賽於操，今日重返本地賽事，成為賽事焦點之一。惟她在第一次熱身試跳時，落墊後狀甚痛苦按壓着左膝，其後向大會示意退賽。楊文蔚月初在葡萄牙加里斯本一賽事上，曾跳出1.73米摘下銅牌，她自言當天狀態其實不太好，「所以諗住今日可以跳到1.76米，想好過上一場。」

楊文蔚熱身時起跳觸傷。（田總提供）

期許落空了，連比賽也做不到，楊文蔚彎身撕掉地上標記、撕下腳上一塊塊的運動膠布，收拾隨身物品時她不禁眼泛淚光。說起傷勢，聲音愈來愈小，「啪咗一聲，之前未試過，歐洲最後一課訓練時膝頭都有痛，以為是肌肉緊。」她坦言回港後已看過物理治療和脊醫，未料在熱身起跳時觸傷。「諗住頂埋呢場就可以休息，可以調整個身體，本身是想這樣……」她無奈說。

「都幾亂⋯好複雜心情。」楊文蔚退賽後難掩失望。（葉詩敏攝）

楊文蔚在2019年5月右腳阿基里斯腱撕裂，手術康復後逐漸調整心態，一向急性子的她由對自己過份嚴格地訓練到學會放慢節奏，訓練上也有所調整，豈料傷的是左腳，「今年隻腳不是特別好，但不是做過手術的右腳，是另一隻腳、起跳隻腳，腳腕會痛。」她苦笑說：「其實今日食了兩粒止痛藥。」

楊文蔚觸傷後與教練在場邊商討。（葉詩敏攝）

原來她在去年9月全運會時右腳腕已有痛感，其後連帶膝頭「不舒服」，惟一直未能找出原因，「出發歐洲前已照過MRI（磁力共振），沒有斷什麼，只是有少少發炎、水腫。」她指一起跳便會痛，「最大問題是我隻腳不舒服，跳呀、伸到最直又痛，拗到最上又痛。做正常人冇事㗎，跑步、追巴士都得，係跳高一起跳就痛。」

問她現在最怕什麼，她無奈說：「我都唔知發生咩事……行到路但伸直不是太舒服。」一切仍要待下午看醫生的解答，右腳阿基里斯腱撕裂後這4年來的努力，我們都看在眼裏，問她可會怕再「跌返落個Loop（惡性循環）」，她頓了頓慢慢吐出字來，「都係㗎……都幾㗎，諗緊點解決，當舉重、跑步各樣嘢都好好的時候，但一跳高就痛，就會『點呀』，你明唔明呀。」

楊文蔚對傷患感無奈，「很挫敗。」（葉詩敏攝）

竭力克服傷痛、抖擻精神，以及砍掉重練的無奈，卻不在别人眼裏，而在自己心裏。雖然當下膝傷未明，她說：「其實都幾亂……亦都好複雜的心情，好……好多障礙呀有。傷患是一樣……好難解決……同好挫敗，唉，同埋好辛苦。」

訪問時場內仍然進行女子跳高決賽，偶會傳來選手跳過欄後的興奮尖叫聲，她瞄了瞄軟墊再繼續談傷患，說到與跳項新教練Rolf Ohman的訓練時會眼泛淚光，然後很快又回復笑意。

楊文蔚收拾隨身物離場，情緒低落。（葉詩敏攝）

4年了，積極面對傷患的楊文蔚在訪問尾聲忍不住說：「成日都會諗冇傷真係好，冇傷就可以訓練各樣都好盡力，當你可以好盡力練習時，其實係好爽。」

女子跳高決賽，最終由鍾慧欣以1.77米奪得冠軍，同樣剛由歐洲訓練回港的鄧伊程與黃沅嵐，則分別取得亞軍及季軍。