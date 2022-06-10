D1田徑｜男拔前隊長告別學界　再踏賽場比重奪冠軍更滿足

學界D1田徑是不少運動員中學生涯不可或缺的羈絆，賽事在疫情下排除萬難復賽，拔萃男書院的上屆隊長許雲傑坦言，比起重奪失落一屆的總冠軍，能與隊友重踏學界賽場其實更為高興。



經歷兩年疫情的「空白期」，男拔終在將士用命下重奪總冠軍，戰至決賽日上午，男拔仍以138分的莫大差距高踞總成績首位，自首日便領放對手的男拔沒有掉以輕心，克服決勝日的雨戰在各級別中奪得多項冠軍。

拔萃男書院重奪男子組全場組冠軍。（葉詩敏攝）

去屆遭喇沙逆轉的情景歷歷在目，失落一屆後冠軍近在眼前，包辦100、200米冠軍的隊長葉景維坦言全隊不敢鬆懈，「我們領隊鄭Sir提醒我們不要掉以輕心，因為田徑場上任何事都有可能發生，我們一直都保持作戰狀態。」的確，男拔跑手在4X100米接力決賽衝線後未有露出勝利者的激動神情，反因0.83秒之差未能打破師兄於2016年寫下的學界紀錄而略感失望。

葉景維認為A、B、C Grade的隊員在今屆全力做到最好，特別是B Grade能取得全場總冠軍更是深刻，「本身B grade是我們較擔心的級別，我們隊員不夠，找其他項目運動員補上，最後才能取得總冠軍。」

上屆隊長許雲傑感受甚深，在最後一屆學界賽為學校重奪總冠軍，比起個人勝利、學校榮耀，其實能再與隊友團結一心、在賽場馳騁更是難得，「比起重奪冠軍，較開心是可以再落場比賽。」他寄語師弟：「珍惜每一次練習，因為今年都是勉強舉行，不然一半中學生涯都沒有學界，與隊友的練習日子其實不是很多，這樣算起來也不見了兩年多三年了。」

另一名就讀中五的隊長黃皓正亦感嘆謂：「希望師弟可以Keep（保持）住團火，不要遺失拔萃傳統，因為經過疫情，好多東西都慢慢不見，希望他們體驗到學界後，都會記住拔萃的精神。」