跨性別爭議撼動世界體壇　游水修例後　足球田徑或同設限

跨性別運動員爭議持續發酵，繼國際泳聯（FINA）正式修例後，國際足協及國際田徑聯會都表示會檢視現行措施。



FINA周一（20日）通過新措施，只限12歲之前、或是身體發育程度未達譚納階段二（用作測量身體發育的標準）之前，就已完成由男性轉換為女性程序的跨性別運動員，參加精英級別女子賽事。另外，曾使用睪丸酮作「女轉男」性別肯定激素治療的運動員，接受療程的總時間必需少於一年，才可繼續出戰女性賽事。

《路透社》引述國際足協發言人指，這個足球最高監管機構正研究有關措施：「國際足協現正檢視其性別資格規例，並正就此諮詢各持份者。」不過FIFA未有透露進展或方向，僅稱：「由於程序仍在進行中，FIFA不會就任何對於現行規則的修改動議，作任何回應。」

瑪娜高美斯（Mara Gomez）是較知名的跨性別足球員，她是首位跨性別的阿根廷職業女子足球員。（Instagram）

FIFA並表示會考慮醫學、法律、科學、運動表現、人權等不同範疇的專家意見，同時也會參照國際奧委會的立場，倘需要去驗證運動員的參賽資格，將以個別案例的形式去處理，「FIFA堅持會尊重人權」。

美國「男跨女」泳手Lia Thomas破盡女子NCAA（全美大學賽）紀錄，終引起連番爭議。（Getty Images）

另外，國際田聯也向英國《BBC》透露，其議會將在年底討論有關運動員性別的規條，其主席高爾（Sebastian Coe）道：「國際泳聯做了應做的事，為了他們的項目着想而作有關修訂，我們堅信性別是由生理決定，也會繼續就此去檢討我們的現行政策，我們會遵從科學。」

高爾續指，運動員體內睪丸酮水平是決定運動表現的關鍵，「我們已安排議會在年底就此展開討論」。