D1田徑｜兩年疫情後戰績反有進步　協恩及港大同學會勝在心態

疫情持續三年，經歷學界停擺、封場，一連串不利情況，學界港九區D1田徑周五（10日）終於完滿結束。

兩天的賽事，僅一位選手能打破學界紀錄，難免會聯想到是受疫情影響。但同時間，協恩中學和港大同學會書院的總成績排名卻不跌反升。



今屆協恩以381.5分力壓367.5分的德望學校，終於打破「坐三望二」的困局。（張倩儀攝）

協恩中學疫情下打破「坐三望二」困局

今屆協恩以381.5分力壓367.5分的德望學校，鎖定亞軍，終於打破「坐三望二」的困局，隊長李敏行也感到驚喜：「起初覺得協恩今年的氣氛不太好，但今天我行入場內，自己被大家用力叫的場面嚇到。」她笑說雖然表現仍有待改善，但今年成績真的讓人很意外，「打破了十多年的關口，接下來也不能失去這團火。」

協恩總得分在一路力壓德望學校。（張倩儀攝）

李敏行覺得疫情已持續三年，難以再成為藉口，皆因大家都在同一個天空下：「當然有封場會有影響，但疫情不單只是影響協恩。」她笑說今年表現出「協恩妹」的意志力，並試着解說：「協恩有個傳說，一落雨大家都跑得好好，因為看不到跑道會更努力衝；天氣惡劣又好，天晴也罷，最重要是全隊一條心，靠意志。」借天氣解釋疫情是不變的事實，協恩贏在樂觀面對。

協恩隊長李敏行覺得疫情已經發生三年，難以再成為藉口。（張倩儀攝）

同樣，由1997年開始任教協恩體育和負責田徑隊的林威強老師（林Sir）也認同，直言協恩可能是比較「幸運」：「疫情間堅持一星期三課Zoom體能，後來用了半個月時間調整到真正跑步的感覺，單項表現雖有變差，但整體（參賽者）都差，幸運是我們變差的幅度小一點。」林Sir笑說自己見證過協恩得D1冠軍，也面對多年的第三名困局，今年在逆境下卻打破了宿命。

「不足一個月的時間內，先要考試，最後只有兩星期時間訓練，單是減肥都不夠，但早期的Zoom體能課，讓大家『差極有個譜』。」他同意隊長所說，疫情下更要講究心態和樂觀程度，雖然單項成績變差，但對整體成績和學生的投入程度卻是十分滿意。

港大同學會在勁旅女校中突圍而出，短跑和接力賽表現優異。（葉詩敏攝）

港大同學會突圍而出靠自主

今屆奪得女子組殿軍的港大同學會並非傳統爭標份子，惟亦非「升降機」，自2015年升上D1後成績徘徊於中下游位置，隊員卻不以成敗論英雄，只專注於自己本份，今屆終奪得校史最佳成績的第4名。

教練兼香港田徑代表林穎彤大讚隊員在疫情期間自律自主，直言：「不是沒想過取得第4名，都是意料之內的成績。雖然3年沒有比賽，但我們默默做了很多事，一直保持訓練，不只在校內，亦透過比賽汲取經驗。」

今屆是港大同學會書院歷來最好成績。（葉詩敏攝）

三個級別隊長亦認同教練所言，一邊在旁聽着一邊點頭，林穎彤續說：「我們學校校風是自主，在疫情下反而做得好，隊員不是踢一踢先郁一郁。」田徑隊雖在封場下不能一起練習，林穎彤指隊員仍會分散在家附近不同地點依訓練計劃練習。

港大同學會上下一心，奪得校史最佳成績殿軍。（葉詩敏攝）

累積的努力終化成回報，C Grade隊長葉泯妡是港隊U16成員，自小五後便未能再戰學界賽事的她，今屆以隊長身分出戰，更於200米摘下金牌、100米和4X100接力勇奪銀牌，她坦言能在傳統強校中突圍而出當然高興，惟學校榮耀比個人勝利更值得回味，「加上這是相隔好耐的學界，好珍惜這一次學界。」