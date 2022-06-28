田徑｜決賽前20分鐘突被毆打　法國跨欄選手創個人佳績贏全國冠軍

23歲法國選手夏比奧（Wilfried Happio）上周六（25日）參加全國錦標賽的男子400米跨欄。在決賽前20分鐘，他突遭人毆打，眼部受傷，並有咳血，但堅持作賽，更跑出個人最佳時間奪得金牌。



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在男子400米跨欄決賽，夏比奧造型奇怪，用頭帶蓋住左眼出戰。不過，獨眼似乎沒有影響他跨欄的技術，獨領群雄，首先衝過終點，贏得金牌，並獲得下月世錦賽代表法國的資格。他賽後咆哮，十分激動，他跑出48.57秒，刷新個人最佳時間。

夏比奧之所以獨眼出戰，因為他剛被毆打，遍體鱗傷，需要戴上眼罩。夏比奧的教練華利斯（Olivier Vallaeys）透露：「在熱身的時候，發生大件事！有人突然跳向他，並揮拳打他。有個人來到，問他是否夏比奧，跟住就開始打他。」

教練華利斯續說：「這是在比賽前20分鐘發生，我們那時正準備去召集區。我們都很震驚。那個人已經被捕，夏比奧沒有大礙。」夏比奧在比賽後入院檢查。

🔥 Minima pour les Mondiaux de Eugene !



🥇 Wilfried Happio (Lille Métropole Athlé) champion de France Elite du 400 m haies en 48''57 !



💪 Cinquième meilleur performeur 🇫🇷 de l'histoire !



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至於夏比奧就避談被打的事件，他說：「我不想再多講了，但這場比賽比平時更困難，因為我只得一隻眼。」法國田徑總會表示，有一個男人在事件中被捕，已經展開調查。