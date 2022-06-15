培正中學6名學生染疫　曾出席田徑隊70人聚餐　參加者停課至周一

新冠肺炎疫情反彈，過同輸入個案，今日（15日）破千宗確診。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，學校新增147宗個案，涉及127間學校，包括135名學生，其中一名17歲的培正中學女學生，屬BA.2.12.1變種病毒分支株，曾於病發前兩日，與60多名同學及五名教師出席聚會。歐續指，聚會中有另五名學生確診，同桌的大約10名學生須家居檢疫，其餘曾參與該聚會的學生須停課至6月19日。



今日合共新增1,047宗個案，當中971宗屬本地個案，其餘76宗為輸入個案。歐家榮指，今日從學校收到147宗呈報個案，包括135名學生及12名教職員，涉及127間學校，其中48間學校於過去七天有多過兩宗或以上的個案。

曾出席70人聚餐 同場另有5人確診

歐續指，雖然並無班級因為校內傳播而須停課，但香港培正中學的一名17歲中五女生，於6月13日接受快速檢測呈陽性，之後經基因分析後初步發現為BA.2.12.1變種病毒分支株。該名女學生居於黃埔花園10期第三座，曾在6月10日與該校田徑隊的60多名同學及五名教師，於何文田太平道食美軒聚會。

歐家榮表示，經調查後發現，同場另有五名學生確診，當中三人與女學生同桌，另有兩人不同，即共六名學生確診，全部人都就讀不同班別。他表示，由於可能是BA.2.12.1變種病毒群組，聚會同桌的人士須接受家居檢疫，涉及約10人；其他參與聚會的學生，則建議停課至6月19日。

包括上述女學生在內，今日總共增23宗BA.2.12.1變種病毒個案，其中一宗屬輸入個案，來自新加坡；懷疑本地個案則有22宗。他表示，有五宗屬無源頭個案，患者分別居於深水埗同德大廈、太子寶田大廈、杏花村33座、女學生的黃埔居所，以及太子寶田大廈和顯徑邨顯揚樓，兩者同樣一個家庭中出現兩宗個案。

另外，有15宗與之前的個案關連，當中五人為南灣隧道職員，於西草灣路南灣行政大樓工作。他續指，日前公布有兩宗分別居於屯門龍門居，以及葵涌葵豐樓的無源頭個案，同樣於上述地方工作，其中龍門居的個案，另有四名家人陽性。

▼6月11日 上環FLM酒吧爆疫▼



歐家榮又指，灣仔高華大廈及和明苑和暉閣都再增個案；將軍澳日出康城首都3座Montréal的個案，亦有四名家人陽性。

至於酒吧的群組個案，Racks City多一名顧客陽性，累計23宗，全部均為顧客，患病率達28%；FLM則再增五宗個案，累計33宗個案，涉30名顧客及三名職員，患病率25%。