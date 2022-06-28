足球熱話｜朗拿甸奴由美國踢到印尼 受明星班主邀請輕鬆掘金
撰文：何偉畧
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巴西退役名將「細哨」朗拿甸奴近期四出獻技，日前在美國邁亞密跟一眾球星獻技籌款，幾日之後現身印尼，為一支甲組聯賽球隊上陣。
「細哨」早前跟球隊簽約，在表演賽輕裝上陣，短短30分鐘未有建樹，不過酬金已經「袋袋平安」。
「細哨」昨晚在印尼泗水附近為來季升上甲組的RANS Nusantara上陣，賽事屬表演性質，由三支聯賽球隊單循環對壘，每場為時30分鐘。
「細哨」在第一場賽事踢足全場，但未能助球隊入球。RANS Nusantara與對手Arema FC互交白卷，互射12碼負2：4。
他沒有在第二場上陣，球隊班主Raffi Ahmad指「細哨」原定每場各踢10-15分鐘，但第一場踢畢全場，已令印尼球迷興奮若狂。
不過，「細哨」向他表示久疏戰陣，擔心體力不繼，所以未有在第二場上陣。
RANS Nusantara能夠請出世界盃得主，大概與球隊班主Raffi Ahmad有關。他是印尼的著名主持及明星，近年積極擴展商業版圖，除了RANS，他亦擁有意甲球隊萊切的股份。他於3月底公布與「細哨」簽約，當時有報道指簽約費超過五十萬美元。
「細哨」日前仍身處邁亞密，與昔日隊友羅拔圖卡路士各組明星隊較技，除了2002年世界盃巴西奪冠成員卡富、李華度等人，保羅普巴、保羅戴巴拿等現役球星亦有亮相。「細哨隊」以10：12不敵卡路士朋友隊。
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