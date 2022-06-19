足球熱話︱朗拿甸奴領軍大戰卡路士朋友隊　寶刀未老再獻神技

巴西傳奇球星朗拿甸奴，與老友羅拔圖卡路士合辦一場表演賽，雙方陣容星光熠熠，保加利亞球王史岱哲哥夫、「金毛獅王」華達拉馬、「狂人」門將希基達、荷蘭射手古華特、巴西前隊長卡富、中場李華度、法國射手查斯古特、智利名將森莫蘭奴、墨西哥守將馬古斯等，連同現役球員雲尼斯奧斯、法卡奧、戴巴拿、維達爾和普巴合演一場超級入球騷。

「細哨」以一記瀟灑的掃把腳入球展開序幕，結果卡路士朋友隊以13：10勝出。



朗拿甸奴朋友隊（黃衫）大戰卡路士朋友隊（藍衫）。（影片截圖）

這場表演賽出現不少退役後罕有露面的名將，56歲保加利亞球王史岱哲哥夫一頭白髮，哥倫比亞狂人門將希基達胖了三個碼，「金毛獅王」華達拉馬一頭金髮變斑駁花髮，難得一起參與這派對。

胖胖的朗拿甸奴，在球場上依然瀟灑。（Twitter）

同樣發福不少的朗拿甸奴，以一記瀟灑的掃把腳入球展開序幕，閃耀這場表現賽的卻是滿場飛的雲尼斯奧斯。

這位剛在歐聯決賽取得入球助皇馬一箭定江山封王的巴西新巨星，上半場先踢朗拿甸奴朋友隊，與細哨幾次絲絲入扣的攻勢屢有進帳。下半場換衫加入卡路士朋友隊，在一班退役和現役球星之中明亮過人。

雲尼斯奧斯表現可人，卡路士將他抱起。（Twitter）

即使已退役多時，一班巴西昔日球星仍盡顯功架，無論是細哨、李華度或是卡富，球技依然超班，不少球迷在比賽影片下方留言，大讚他們的表現。

為朗拿甸奴隊把關的希基達，狂人本色不改，瘋狂踢法今場卻用在「助攻」對手方面，半場已失掉8球，以5：8落後，最終比數卡路士朋友隊以13：10勝出，不過沒有人在乎勝負，最緊要開心，全部人笑着離場。

朗拿甸奴朋友隊對卡路士朋友隊影片：