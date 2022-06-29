跳水世錦賽｜中國「夢之隊」連摘兩金　王宗源偕曹緣壟斷3米板

昨日在匈牙利布達佩斯舉行的游泳世錦賽，中國跳水隊再贏兩面金牌。王宗源先在男子3米彈板由頭帶到尾封王，與隊友曹緣以明顯優勢包攬金、銀牌，接着練俊杰及楊昊在男子雙人10米高台以壓倒性姿態奪得冠軍。中國跳水「夢之隊」在世錦賽史上贏得99面金牌。



中國跳水選手王宗源。（Getty Images）

20歲的王宗源是東京奧運個人3米板銀牌及雙人3米板金牌，他在今屆世錦賽師兄曹緣參賽，兩人以準決賽前兩名躋身決賽。無論在難度及表現，王宗源都在曹緣之上，以總分561.95摘金，以69.1分之差距拋離曹緣。

王宗源在男子3米彈板封王。（Getty Images）

王宗源由第一跳起已經領先群雄，由頭帶到尾。在最後一跳，他造出難度系數3.8的動作向前翻騰四周半抱膝，所有評判都給他9分或以上。自2007年世錦賽起，中國在這個項目8連冠。

男子3米彈板的三甲分別是銀牌的曹緣（左起）、金牌的王宗源及銅牌的拉夫爾。（Getty Images）

至於27歲的曹緣一直落後隊友，而在最後一跳，他同樣造出向前翻騰四周半抱膝。雖然他失準，只得66.5分，但總分仍以近20分的差距，力壓英國的拉夫爾（Jack Laugher）得銀牌。

練俊杰及楊昊在男子雙人10米高台奪金。（Getty Images）

另一項目，男子雙人10米高台，練俊杰及楊昊以首名晉級決賽。兩人實力超班，第一跳已經有3位評判給他們滿分10分，一直領先，而且他們每一跳也是同輪最高分的組合，最後兩人以467.79分贏得冠軍，拋離亞軍的英國組合40.08分。這是中國跳水隊在今屆世錦賽的第4面金牌，也是中國史上在世錦賽的第99面跳水金牌。