跳水︱奧運金牌得主突然宣布退役　全紅嬋獲五金師姐當專屬教練

東京奧運摘下一金一銀的中國跳水女將王涵，突然宣布退役。她接受央視體育訪問時稱，經過慎重考慮後選擇退役，並在微博公開有關消息。

另一邊廂，剛剛15歲生日的全紅嬋，獲得另一金牌師姐陳若琳當專屬教練。



東京奧運雙人跳水三米彈板金牌得主王涵（右），突然宣布退役。（Getty Images）

現年31歲的王涵，2020東京奧運與拍檔施廷懋贏得雙人跳水三米彈板金牌，之後的女子個人三米彈板決賽，她位居施廷懋之後得到銀牌。

已屆跳水運動員生涯尾聲的年紀，王涵稱：「我自己慎重考慮了一下，確實我覺得我可能難以堅持下去，然後就和省裏協商什麼的，先打了退役報告。」

王涵告別運動員生涯。（王涵微博）

她在微博長文寫下心聲：「那些從小到大努力訓練的時光，與傷病鬥爭時咬牙堅持永不放棄的韌勁，每個畫面都恍如昨日歷歷在目。過程不論歡笑還是淚水，不論成功或是失敗，這段旅程有過巔峰也有過低谷，都沒有撼動過我對夢想成真的渴望！因為心中的夢想一直支撐著我走到最後的頂峰！也許這就是追尋夢想的魅力吧！」

「27年的體育生涯，是時候說再見了👋我要感謝很多人🙏感謝中國跳水隊這個大家庭、感謝一直關懷我的周領隊！以及我的領導、教練和後勤保障人員們，你們辛苦了！最後我也要感謝自己，從未放棄！我想這段運動生涯經歷會是我人生中最輝煌最值得榮耀的一段寶貴回憶！接下來，我也即將開啟人生新的篇章，還會繼續為中國跳水事業做貢獻，同時也會用各種不同的方式來參與傳遞奧林匹克體育精神，傳遞更多正能量給他人和社會。」消息指，她將回到家鄉河北，擔任跳水隊教練。

陳若琳東京奧運期間曾發文，稱全紅嬋是自己偶像，不料二人成為師徒。

全紅嬋獲五金師姐當專屬教練

東京奧運一鳴驚人的小將全紅嬋，剛滿15歲。外界期待她在2024巴黎奧運再次大放光芒，為幫助她度過發育最大難關，她在國家隊的主管教練換成曾五奪奧運高台跳水金牌的師姊陳若琳。

今屆東京奧運，擔任國際泳聯跳水技術委員會成員的陳若琳十分激動，聲稱：「自己的偶像就是全妹妹」。意想不到在此不久，二人搖身一變成為兩師徒。陳若琳昔日同樣在跳水界少年成名，14歲晉身國家隊，2008北京奧運奪得兩金，2012倫敦奧運再奪兩金，2016里約熱內盧奧運再奪一金完美收倌並退役。全紅嬋要面對女子跳水運動員最大關口——發育，身為過來人又是頂尖高台跳水選手的陳若琳，看來是最適合她的導師。