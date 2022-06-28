跳水世錦賽｜比炸水更嚴重的失誤　全體裁判給奧地利選手0分

在布達佩斯的游泳世錦賽，昨日（27日）舉行男子3米彈板跳水初賽，出現了罕見的0分。奧地利選手洛菲（Dariush Lotfi）在第4跳失手，做不到任何動作，便從板上跌入水中，所有裁判一致給他0分。

他賽後承認失望，但表示明天會是新的一天，之後會參加雙人賽。



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21歲的洛菲在第4跳打算造出難度系數3.5的反身翻騰三周半抱膝，這是他6跳中難度最高的一跳。他走上彈板，起跳時出現在頂級比賽中的罕見失誤，他在空中手忙腳亂，最後從板邊跌落水。鏡頭影到，一位相信是奧地利教練的男子掩臉，非常失望。

第4跳的0分令到洛菲當時的排名由第38位急瀉至51位，最終6跳後以274.2分排第47位，無緣晉級，初賽共有55位選手。

奧地利選手洛菲在第4跳失誤。（微博）

洛菲賽後透過社交網站分享感受，他表示：「今日是艱難的一日，一次跣腳及失誤，意味住我不能取得預期中的高排名。不過，明天會是新的一天，我很期待與拍檔諾爾（Anton Knoll）展示我的全新雙人動作。」洛菲還會參加男子雙人10米高台以及男子1米彈板賽事。