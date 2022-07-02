花式溜冰｜美國世青冠軍令冰壇驚歎　練習最高難度4A跳完美着冰

日本「冰王子」羽生結弦在北京冬奧偏向虎山行，讓花式滑冰最高難度動作「4A」（阿克塞爾四周半跳）成為世界焦點。

羽生的擁躉希望看見偶像在生涯黃昏，完美跳出4A。惟美國的世青冠軍馬利寧，看來大有機會搶先一步。長出一副娃娃臉的「小王子」，近日在日本練習時，再次完成4A，令人鼓舞。



馬利寧（Ilya Malinin）連同北京冬奧男子個人金牌得主陳巍（Nathan Chen），赴日本橫濱演出《Dreams on Ice 2022》冰上匯演，與多名日本好手同場表演。

馬利寧長出一副娃娃臉，是花式溜冰界新勢力。（Getty Images）

他昨日在社交媒體上載動態，其中一段短片為他在冰場練習，高速滑行後向前起跳，在空中俐落轉體，轉體四周，接着面向後方，背向前滑。完成高難度轉體，馬利寧觸冰時相當穩妥，順勢減速及轉身。場內人士看見近乎完美的4A，不禁驚歎和拍掌。馬利寧已非首次在練習時完成4A。

影片上載後，好些美國的花式溜冰代表讚好，例如曾經出戰奧運的長洲未來。而溜冰愛好者紛紛轉載影片，甚至期待他在匯演中試跳。馬利寧現年17歲，父母均是烏茲別克移民，母親更是 1999年花式溜冰大獎賽總冠軍。年初奪得世青冠軍，及在全美公開賽奪得亞軍，預料是下一代美國男子花式溜冰的主將。

羽生在北京冬奧矢志挑戰花式溜冰史上首次4A，他帶傷上陣，着冰時跌倒。這次4A獲評為完成但迴轉不足，仍屬首次有選手在正式賽事完成4A。