體育熱話｜英寵物保險提議溫布頓改用狗球僮　一原因證計劃不可行

現時溫布頓網球錦標賽進行如火如荼，英國寵物保險公司「ManyPets」就提議溫網以小狗代替球僮，更於威爾頓網球俱樂部試行，卻反證明計劃不通。



自1920年起溫布頓網球錦標賽一直有球僮參與賽事，有英國寵物保險公司「ManyPets」就向大會爭取以小狗代替球僮，目前仍在等待正式答覆中。一邊等待的同時，一邊在威爾頓網球俱樂部試行計劃。

2016年巴西曾讓小狗任球僮。（YouTube截圖）

計劃中小狗會接受速度和靈敏度測試，這無疑是難不到牠們，可是唯獨一方面表現不合格，就是小狗們拒絕交還網球，工作人員表示小狗們對網球過於熱愛，不得不用零食交換。

事實上，巴西網球公開賽就曾於2016年讓來自收容所的小狗任球僮，場上就出現一個有趣畫面，就是小狗會咬着網球不放，要球員追着跑。當時動物福利機構表示希望透過活動，讓社會大眾知道，流浪狗被領養後還是可以再訓練的。