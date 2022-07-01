溫布頓網球｜美國新星兩度擊出最快速發球 贏波稱似主場般受歡迎
撰文：葉詩敏
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美國18歲新星歌芙（Coco Gauff），今天（1日）在次圈擊出時速高達196公里和199公里的球，為今屆女單賽事目前為止最快速發球，最後以直落兩盤擊敗對手晉級第3圈。
世界排名第12的歌芙，今天在中央球場迎戰排名低115位的羅馬尼亞女將Mihaela Buzarnescu，首盤第4局破對手發球局，並打出時速196公里的球，成功贏下第5局。
狀態大勇的歌芙在第二盤又擊出時速199公里的球，為今屆溫網女單賽事中最快速，表現搶眼，最終以6：2、6：3擊敗對手晉級。
歌芙其實在上一輪就已打出過時速194公里的球，今屆溫網直到目前為止，兩屆溫網冠軍、捷克女將姬維杜娃（Petra Kvitova）與哈薩克的Elena Rybakina，以發球時速191公里並列第二快。
歌芙在2019年以15歲之齡勇闖溫網第4圈，於世界舞台打出名堂，去年也殺入16強。她今年在法網一舉奪得亞軍，目前世界排名第12。
她在次圈獲勝後說：「有點主場優勢的感覺，真的覺得對我來說像是主場，比賽時觀眾都為我加油。」
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