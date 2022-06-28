溫布頓網球︱「英國楊丞琳」首圈過關可愛爆燈　祖高域梅利齊晉級

溫布頓網球錦標賽（溫網）女單首圈，英國甜心拉度簡奴（Emma Raducanu）背負全國期望下，順利晉級。她勝出比賽後，開心得大叫，大大笑臉十分可愛。

19歲小妮子自從去年贏得美國網球公開賽後，再無代表作，令人擔心她的成就可一不可再。賽後她說會「珍惜每個時刻」。



拉度簡奴溫網首圈晉級。（Getty Images）

首次以大滿貫得主身份主場出戰溫網，「英國楊丞琳」有比賽初段顯得緊張，最終仍克服過來以6：4、6：4直落兩盤擊敗比利時球手雲尤維克（Alison Van Uytvanck）晉級 。

拉度簡奴自去年美網後，未贏得任何冠軍，更經常在賽事早段出局，表現令人失望，溫網前更傳出受傷消息，令外界憂慮她或難以複製去年勇闖第四圈的佳績。當時她以世界排名338位的身份，過完一關又一關，戰至第四圈才止步，成為賽事最大驚喜。時隔一年，她已是賽事10號種子、世界排名11位，獲得主場球迷更熱情的招待。

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「今日我真的感到我令球場變成我的主場，十分專注。」她賽後稱，「能夠贏波很開心，期待再次在你們面前比賽。」

拉度簡奴指一踏練習場已感受到球迷熱情支持，不過她似乎對走得多遠不抱大期望，僅說：「能留多一日實在太好了。」下一輪比賽她將面對前世界排名第四法國球手嘉西雅（Caroline Garcia）。

梅利首圈同樣順利過關。（Getty Images）

英國另一國寶級名將、35歲的「前一哥」梅利（Andy Murray），克服先失一盤4：6的劣勢，以6：3、6：2、6：4連取三盤反勝澳洲球手德禾夫（James Duckworth）晉級， 保持溫布頓首圈從未落敗紀錄。

傷患纏身的梅利，賽前受腹部傷患困擾，首圈順利過關後，下輪要面對20號種子、美國球手伊斯拿（John Isner）。這位兩屆溫網得主很開心可以再次在全場觀眾爆滿下作賽，「能重返這裏實在太好了！」

祖高域今季屢受疫苗風波影響，他希望全力在溫網爭冠。（Getty Images）

上屆冠軍祖高域同樣在首圈鬥足四盤才晉級，這位塞爾維亞球王因為拒絕接種新冠疫苗，錯過年初的澳網，遭遞解出境後被禁止入境澳洲3年，加上法網8強不敵拿度，暫時仍未知能否獲准出戰今年美網，種種不明朗因素下，令他對溫布頓更為着緊：「我有更大動力在今次賽事爭勝。」

「溫布頓之後，相隔不久便輪到美網。我希望有些事情能夠有所改變，我可以前往當地比賽。」祖高域說他想去美國，「不過重要的是當下，我的思想和專注均放在這裏。」