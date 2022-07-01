溫布頓網球｜碧咸尼馬師妹爆冷晉級　長腿美女成英國網壇新寵兒

去年在美網爆冷奪冠的「英國甜心」拉度簡奴（Emma Raducanu），是上屆溫網話題新星，今屆則名列女單10號種子，惜在次圈慘遭淘汰。

英國今日（1日）即找到新竉兒、世界排名第118的25歲球手Katie Boulter，在女單次圈反勝去屆亞軍、6號種子比列絲高娃（Karolina Pliskova）晉級，她在賽後落淚表示，把勝利獻給兩天前過世的祖母。



英國甜心拉度簡奴上屆以18歲之齡持外卡首戰溫網，連勝3仗勇闖16強而成為話題新星，其後在美網爆冷奪冠聲名大噪，惟此後戰績強差人意，世界排名第11的她在昨日敗予排名低44位的法國球手Caroline Garcia，今年3場大滿貫賽均次輪止步。

19歲的拉度簡奴在主場失利，今年3場大滿貫賽均次輪止步。（Getty Images）

另一邊廂，持外卡參賽的英國25歲球手Katie Boulter，於今日的女單次圈發揮東道主球手威力，在中央球場先失一盤3：6下，連贏兩盤7：6（7：4）及6：4，淘汰上屆亞軍、種子球手比列絲高娃，爆冷闖入第3圈，令主場的英國球迷興奮不已。

世界排名118的Katie Boulter爆冷擊敗上屆亞軍比列絲高娃。（美聯社）

Boulter賽後於球場受訪時禁不住落淚：「我真的在顫抖，球迷們令我難以置信，謝謝幫我度過難關。我的嫲嫲兩天前去世了，所以今天想把勝利獻給天上的她。」

她續說：「在我準備打第一場的前一晚，爺爺致電給我，沒有說甚麼，直到賽後媽媽把我拉到一旁，我才知道這個消息。嫲嫲最喜歡的比賽是溫布頓，這就是為什麼它對我來說很特別，她會看電視上的每一場比賽。」

"My gran passed away two days ago. I'd just like to dedicate that to her"



A touching moment on Centre Court for @katiecboulter and her family 💚​💜#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/48rzrM3OPR — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2022

Boulter以黑馬姿態闖入第3圈後立即被英媒起底，擁有1.82米修長身材和漂亮臉蛋，她其實早在2018年已被《Vogue》雜誌相中拍專題，更早早被體育經紀公司「KIN Partners」相中，成為球星碧咸與尼馬的師妹。

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此外，頭號種子、波蘭20歲網球美少女施安迪（Iga Swiatek）則延續強勢，以盤數2：1擊敗荷蘭的Pattinama Kerkhove，並刷新個人今年的連勝紀錄至37場，殺入第3圈後將鬥法國的歌妮（Alize Cornet）。