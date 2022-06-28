溫布頓網球︱烏克蘭美女全力贏波賺錢重建家園　讓世人不忘記他們

今屆溫布頓網球錦標賽禁止俄羅斯與白俄羅斯球手參賽，即使職業網球聯合會（ATP）與女子網球聯合會（WTA）決定取消今屆賽事排名積分，仍無損賽事吸引力，對一班烏克蘭球手來說，更有一個推動力。



卡蓮莉娜希望盡力贏波，賺得更多比賽獎金重建烏克蘭家園。（美聯社）．

溫布頓女單首圈賽事，29號種子、世界排名34位的卡蓮莉娜（Anhelina Kalinina）以4：6、6：2、6：4擊敗匈牙利球手邦達（Anna Bondar）晉級，保證獲得7.8萬英鎊比賽獎金。

自從俄羅斯入侵烏克蘭，連月以來一班烏克蘭運動員均承受非人心理壓力，卡蓮莉娜承認難以集中精神訓練和比賽。不過對她來說，贏波或輸波不再無關痛癢，「我不止幫助家人，同時也能夠幫助別的家庭和其他人。能夠在這裏比賽是榮幸，每次出戰巡迴賽也是恩典，走得愈遠便能賺得更多獎金，向他人伸出援手。」

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烏克蘭球手父親家園被炸毀

這位25歲球手的大滿貫往績平平，晉級次圈已追平過往最佳紀錄，她說父母的家受俄軍轟炸，重建家園成為她的額外動力，「我不是超級巨星，只能盡我所能提供協助，並不限於家人，因此對我來說勝負是重要的。」

卡蓮莉娜披露，「父母的家受到襲擊，屋內被轟出巨大的洞，是非常巨大的洞。那些單位已不存在，正在重建當中，他們不能住在那兒，現正住在我和丈夫的家。」她說那只是個很細小的單位，住着她的父母兄弟和寵物，不過危難當中也顧不了那麼多，最重要的是全部人也安全，「我很感激他們有機會生存，而我打網球，一切很好。」可是她的祖父母仍被困在俄軍佔領區域，與「俄軍和他們所有軍事東西為鄰」。

特舒倫高（左）在溫布頓次圈將遇上卡蓮莉娜。（美聯社）

她的次圈對手，恰巧是另一烏克蘭球手、33歲的特舒倫高（Lesia Tsurenko）。世界排名跌至113位的她，首圈以6：2、6：3擊敗拿外卡參賽的英國球手布歷治（Jodie Burrage）。

特舒倫高亦稱，距離她基輔的家僅100米的地方受到炸彈襲擊，目前正持續接受心理治療，「當戰爭開始，我內心便感到緊張，就算每天與心理治療師為伍，仍不知如何避免這情緒。」2019年2月她的世界排名高達23位，不知是否受心理狀態影響，如今已大幅回落至113位。

近日烏克蘭一個商場被俄軍炸毀。（美聯社）

「我想，這種感覺，這種緊張感，只能在戰爭完結後才能被釋放，我什麼也不能做。」她感到自己表現已有改善，「因為對我來說，贏或輸的情緒已經不再存在。我的生命中有一個重大議題：戰爭，沒有任何事情較它更重大。」下場面對同鄉卡蓮莉娜，特舒倫高會載上烏克蘭絲帶作賽。

自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，數以萬計平民和軍人受傷或被殺，至少1200萬人逃離家園。