C朗遭指控買入古蹟物業遲遲未動工翻新　任由它持續老化令人眼冤

C朗拿度盛傳主動向會方要求離開曼聯之際，這位投資有道的葡萄牙足球巨星同時傳出另一宗負面新聞。2021年重返曼聯的他，早在再披紅魔戰衣的前一年，買入曼徹斯特市中心一幢古蹟物業。

他計劃將這幢樓高11層的物業，翻新為精品酒店，可是工程獲批至今兩年，遲遲未見動工，惹得曼市議員十分不滿，指控C朗任由該大廈「進一步老化」、「阻礙區內發展」、「損害公眾利益」。



C朗購入曼徹斯特一幢古蹟物業卻遲遲未進行翻新工程，令他備受當地市議員批評。（網上圖片）

英國《每日郵報》報道，C朗2020年以2700萬英鎊購入一幢樓高11層的物業67 Piccadilly，物業在1907年興建，與隔鄰建築物一樣富有古典氣息，位處曼徹斯特市中心一個充滿歷史價值的地段。

他當時承諾，會將該物業轉型為4星級精品酒店，翻新計劃已得到市政府批准。可是時隔兩年，物業依舊原封不動，有市議員批評C朗任由物業受到破壞，並認為有關建築物的殘破現況，將阻礙其他商人對該區的投資意欲。

C朗名下酒店集團計劃將67 Piccadilly翻新變身為精品酒店，惟至今尚未動工。（發展商概念圖）

物業外牆持續成為巨型廣告板，翻新工程卻未有着落，有批評指，「市政局考慮到，持續批准大廈外牆廣告只會推遲潛在發展，有關廣告收入只會令這幢物業持續空置更長時間，阻礙發展」。如此一來，該大廈狀況只會「持續惡化」，阻止有關地段重建後帶動的公眾利益。」

67 Piccadilly的殘破現況，被指「將對有關地區帶來負面印象」，甚至打消在當地的投資意欲。「大廈外牆廣告持續展示，勢令棚架保留下來，並至少導致地段重新發展及大廈翻新延期兩年。」

Ｃ朗一步步邁向酒店大亨之路進發，不過曼徹斯特一幢古蹟物業翻新工程遲遲未展開，令他備受批評。（Getty Images）

37歲的C朗拿度踏入球員生涯尾聲之際，銳意發展各項生意，精品酒店正是旗下商業王國其中一大重心。他與葡萄牙連鎖酒店品牌Pestana，在全球各地合作興建或入股多間以他的名稱及球衣號碼加起來的簡稱「CR7」為牌頭的酒店，足跡由他家鄉馬德拉群島，到里斯本和倫敦，曼徹斯特是他足球生涯重要的一站，他當然不會錯過。

67 Piccadilly的殘破狀況已持續15年，2020年當C朗名下酒店集團贏得翻新計劃標書，獲准改建為精品酒店，命運看似有所改變。當時預計酒店會在2023年揭幕，當中設有151個房間，房價估計為每晚130至250英鎊，聘用超過900人，並為當地經濟帶來5600萬英鎊效益。